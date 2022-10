“Tu hija perr* abortista”: revelan el insulto de Roger Stone a Ivanka tras enojo con Trump

Un video exhibió a Roger Stone, asesor político y aliado de Donald Trump, llamando “perra abortista” a Ivanka Trump, luego de que el expresidente le negara un segundo indulto que lo protegiera de ser procesado por delitos relacionados con el asalto al Capitolio.



En las imágenes, publicadas por The Daily Beast, se escucha a un furibundo Stone hablando por teléfono con el magnate y diciendo: “Vete a la mierda tú y tu hija perra abortista”, refiriéndose a Ivanka Trump.



El medio tuvo acceso a las imágenes de un documental aún por publicar del cineasta Christoffer Guldbrandsen, que capturó el colapso de Stone después de enterarse el día de la toma de posesión del presidente Joe Biden que no se le otorgaría una segunda protección legal.



Stone también estaba muy molesto Jared Kushner, con quien incluso sugirió pelear pues él era el hombre designado como la persona clave para manejar los indultos de última hora de Trump.



“Jared Kushner tiene un coeficiente intelectual de 70. Viene a Miami. Lo expulsaremos de Miami muy rápido; se irá muy rápido”, expresó Stone, mientras temblaba visiblemente de ira. “Muy rápidamente”.



“Tiene 100 guardias de seguridad. Tendré 5.000 guardias de seguridad. ¿Quieres pelear? ¡Peleemos! Vete a la mierda”, expresó el asesor político, aunque los cineastas no están seguros de a quién dirigió este comentario.



En imágenes previas se vio a Stone discutiendo los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 y aparentemente dando la bienvenida al derramamiento de sangre. “A la mierda la votación, vayamos directamente a la violencia”, indicó.



El cineasta danés Christoffer Guldbrandsen, forma parte del equipo que capturó el momento para su próximo documental A Storm Foretold, le dijo a The Daily Beast que los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2021 y se grabaron en Fort Lauderdale.

Te puede interesar:

– Roger Stone se niega a testificar ante la comisión que investiga el asalto al Capitolio

– El polémico insulto racista de exasesor de Trump contra locutor de radio de Los Ángeles

– Roger Stone: Trump conmuta la pena a su amigo y exasesor condenado a prisión por mentir al Congreso