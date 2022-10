Dominicano Jeremy Peña se viste de héroe en épico partido en el que los Astros sellaron su pase a la Serie de Campeonato

El dominicano Jeremy Peña disparó un cuadrangular en el decimoctavo episodio para producir la única carrera de este épico partido y con ello le dio el avance a la Serie de Campeonato a los Astros de Houston, que este sábado se impusieron a los Mariners de Seattle.

El jonrón de Peña ante los envíos del relevista de los Mariners Penn Murfee (0-1) acabó con el partido de más entradas sin anotar carreras en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas.

JEREMY PEÑA BREAKS THE ICE IN THE 18TH! #postseason pic.twitter.com/4EkefQ91U3 — MLB (@MLB) October 16, 2022

Los Astros barrieron a los Mariners en la Serie Divisional y ahora tendrán la oportunidad de luchar por regresar por segundo año seguido a la Serie Mundial.

El equipo de Houston logró su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana el mismo día en el que los Bravos de Atlanta, ante quienes cayeron en el pasado “Clásico de Otoño”, fueron eliminados por los Phillies de Filadelfia.

El venezolano Luis García (1-0) se acreditó la victoria por los Astros luego de completar cinco entradas en las que no permitió libertades y pasó a seis bateadores por la vía del ponche.

Por los Mariners, George Kirby brindó una labor de calidad en la que recorrió siete capítulos sin anotaciones y registró seis ponches.

El venezolano José Altuve tuvo una serie para el olvido al fallar las 16 apariciones oficiales que agotó, entre ellas ocho en el juego de este domingo.

El dominicano Carlos Santana bateó dos hits, mientras Julio Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez pegaron un imparable cada uno para ser las figuras en la ofensiva de los Mariners. The @Astros survive 18 innings to move on to the ALCS. #CLINCHED #postseason pic.twitter.com/nsyogTsF18— MLB (@MLB) October 16, 2022

También puede interesarte: