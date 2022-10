¡No permita que los servicios públicos graven el sol!

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), que establece las tarifas de facturación de los servicios públicos en California, propone aumentar drásticamente el costo de tener paneles solares en su hogar. La CPUC publicó nuevas reglas propuestas que permitirían a las empresas de servicios públicos de California cobrar más dinero a los clientes cada mes, según el tamaño de su instalación de paneles solares. Las empresas de servicios públicos podrían cobrar a los californianos con nuevas instalaciones solares por la energía que toman del sol y usan en sus propios hogares. Estas nuevas tarifas crearían efectivamente un “impuesto solar” para las personas que intentan convertir sus hogares en energía solar.

Según la estructura de tarifas existente, a las personas con energía solar se les cobra por la energía que toman de la red eléctrica y obtienen crédito por la energía que devuelven a la red eléctrica. Ahora no hay cargo por la energía que toma del sol y usa en su hogar. Si tienes una gran instalación solar, casi puedes eliminar tu factura de la luz.

Debido a esta estructura de tarifas, así como a los incentivos fiscales estatales y federales, muchas personas han invertido en paneles solares para sus hogares y han reducido significativamente su factura de electricidad. Más de un millón de hogares en California ahora tienen energía solar. Mucha gente también está comprando baterías para almacenar energía solar para usar en las noches o durante cortes de energía.

Las personas que hacen estas inversiones en energía solar para sus hogares y para su futuro no solo están ahorrando dinero. También están ayudando a salvar el planeta para nuestros hijos y nietos. La energía solar es un recurso renovable que todos podemos usar fácilmente para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles que causan el calentamiento global.

Aunque la energía solar es obviamente buena para el medio ambiente y para los californianos, también es una competencia para las empresas de servicios públicos propiedad de los inversionistas, que apoyan las nuevas reglas de facturación propuestas.

Pero creemos que las empresas de servicios públicos no tienen derecho a imponer un “impuesto solar” a los californianos. No se les debe permitir gravar la luz solar. Sería lo mismo que cobrar un impuesto por el agua de lluvia que recoges en un balde. No tiene sentido, y además es malo para el medio ambiente.

Si las empresas de servicios públicos cobran más dinero a las personas por la energía que usan de sus propios paneles solares, esto naturalmente desanimará a las personas a invertir en energía solar para sus hogares.

La industria solar estima que el impuesto solar costaría a los californianos con energía solar en promedio aproximadamente $700 o más por año por electricidad.

La CPUC también propone reducir en un 80 por ciento el crédito que reciben los propietarios de viviendas con energía solar para suministrar energía a la red eléctrica.

Hoy en día, los paneles solares tardan de 6 a 8 años en pagarse por sí mismos. Con todos los nuevos cambios propuestos en la nueva estructura de tarifas (llamada NEM 3.0), incluido el impuesto solar, una instalación solar podría demorar entre 10 y 15 años en pagarse por sí misma.

Este aumento en el costo afectará más a las personas de bajos ingresos, incluidos los hispanos. Les resultará mucho más difícil comprar sistemas de energía solar para sus hogares. Muchas personas no pueden permitirse el lujo de esperar entre 10 y 15 años para que su instalación solar se pague sola.

El impuesto solar también quitará oportunidades de trabajo. La industria solar emplea a más de 77.000 personas en California. La inversión continua en energía solar y almacenamiento creará más de 100 000 nuevos puestos de trabajo en California para 2030. Estos son puestos de trabajo bien remunerados en los que los empleados pueden aprender habilidades valiosas. Eliminar la energía solar significará eliminar estas oportunidades para los trabajadores, incluidos los trabajadores hispanos, y dañar el medio ambiente al mismo tiempo.

Más del 70% de los votantes de California están a favor de la energía solar. Si usted es una de esas personas y no está de acuerdo con el impuesto solar, puede ayudar a detenerlo. Las empresas de servicios públicos han estado presionando para aumentar el costo de la energía solar doméstica, pero la decisión de la CPUC aún no es definitiva. Puede ayudar llamando a la oficina del gobernador Newsom o puede conectarse y hacer un comentario en el sitio web de la CPUC. ¡Dígales que no quiere que las empresas de servicios públicos cobren impuestos al sol! La información de contacto de ambos se puede encontrar en www.oneatmosphere.org/solartax

Paul Scott, Director Ejecutivo de One Atmosphere, una organización sin fines de lucro de California y parte de una gran coalición de grupos ambientalistas que se oponen al impuesto solar. www.oneatmosphere.org