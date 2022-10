Los 4 ciclistas desaparecidos de Oklahoma encontrados desmembrados estaban involucrados en un crimen

La policía confirmó el lunes que los cuerpos extraídos de un río de Oklahoma la semana pasada eran los cuatro ciclistas desaparecidos y reveló que los hombres habían sido baleados y desmembrados mientras se dirigían a cometer un delito.

El jefe de policía de Okmulgee, Joe Prentice, dijo que los restos humanos extraídos del río Deep Fork el viernes pertenecían a Mark Chastain, de 32 años; su hermano Billy Chastain, de 30; Mike Sparks, de 32; y Alex Stevens, de 29.

Dijo que las autoridades creen que los ciclistas habían estado cometiendo un delito cuando desaparecieron en un paseo en bicicleta de una de sus casas el pasado domingo por la noche.

“Creemos que los hombres planearon cometer algún tipo de acto delictivo cuando dejaron a un residente en West 6th Street”, informó Prentice a los periodistas.

“Esa creencia se basa en la información proporcionada por un testigo que informa que las víctimas fueron invitadas por unos hombres a cometer un golpe lo suficientemente grande para todos ellos”, dijo, usando la jerga para obtener dinero ilegalmente.

Uno de los teléfonos de las víctimas sonó por última vez en un depósito de chatarra propiedad de una persona de interés en el caso identificado como Joe Kennedy, dijeron las autoridades.

Una búsqueda en un depósito de chatarra cercano arrojó evidencia de un “evento violento” y la policía buscaba hablar con Kennedy, quien había sido entrevistado por la policía el viernes antes de desaparecer un día después, dijo la policía.

Kennedy no fue considerado sospechoso, pero posiblemente tenía tendencias suicidas, según Prentice.

Los investigadores locales, estatales y federales dijeron que creían haber sacado del río las últimas partes desmembradas de los cuerpos de las víctimas el lunes por la mañana.

Prentice dijo que los restos probablemente habían estado en el agua desde el domingo pasado y no estaban cargados. Las bicicletas de las víctimas no habían sido recuperadas ni tenían un arma homicida, según la policía.

“Hablé con los miembros de la familia”, dijo Prentice. “Creo que ya habían resuelto que se trataba de sus seres queridos, pero la información adicional sobre el desmembramiento obviamente fue un shock y estaban muy angustiados”.

“He trabajado en más de 80 asesinatos en mi carrera. He trabajado en asesinatos con múltiples víctimas. He trabajado desmembramientos. Pero este caso involucra el mayor número de víctimas y es un evento muy violento. Así que no puedo decir que nunca haya trabajado en algo así, pero está en lo más alto”.

