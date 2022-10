Sobrevivientes de problemas del corazón y aliados caminarán este fin de semana para crear conciencia y recaudar fondos

Andrea Páez tenía apenas 24 años cuando sufrió un derrame cerebral. Contó que una mañana se despertó con una sensación extraña en su cuerpo. Creía que era ansiedad pero tenía un fuerte dolor de pecho y de cabeza.

“Era extremadamente raro. También había sangre en la almohada y mi mamá me dijo que estaba muy estresada”, recordó Páez quien ahora tiene 39 años.

Preocupada por su condición, ella sola manejó hasta una sala de emergencias donde apenas llegó a tiempo.

“Me metieron de emergencia y cuando desperté me dijeron que había tenido un derrame cerebral”, aseveró. “Todo mi lado izquierdo estaba decaído, no tenía nada de movimiento y no sabían que había causado el derrame”.

Páez dijo que le tomó poco más de medio año recuperarse nuevamente con la ayuda de terapia física y ocupacional.

Un tiempo después quedó embarazada, pese a las advertencias de que su embarazo sería de alto riesgo por su condición.

Durante su embarazo visitó a un especialista quien finalmente le dijo que tenía una condición de nacimiento. Esta es trombofilia, lo que significa que su sangre puede formar coágulos con demasiada facilidad y los cuales deben tratarse cuanto antes.

“Yo tenía que haberme cuidado todo ese tiempo y no lo sabía. El doctor dijo que me salve porque tal vez un coágulo más, se me hubiera subido al cerebro y hubiera sido fatal”, contó.

Ahora como sobreviviente ella se encarga de contar su historia e informar a las personas para que estén al pendiente de su salud.

“Aunque algunas enfermedades son hereditarias otras son adquiridas y es importante saber eso porque como en mi caso fueron las dos hereditarias y adquiridas”, dijo Páez.

Este fin de semana Páez será una de muchos participantes en la caminata “Heart Walk LA” organizada por la Asociación Americana del Corazón (AHA) para crear conciencia acerca de los problemas al corazón.

Las enfermedades cardíacas, los derrames cerebrales y otras enfermedades cardiovasculares se cobran la vida de más de 870.000 hombres, mujeres y niños cada año.

La AHA ha invertido más de $5 mil millones en investigaciones, lo que resulta en avances que salvan y mejoran innumerables vidas todos los días, incluyendo la perfusión cerebral retrógrada (RCP), la válvula cardíaca artificial, los medicamentos para reducir el colesterol, los stents y la microcirugía.

Realizará la caminata cargando su máquina

Zuleyma Santos, de 38 años, es otra sobreviviente de problemas del corazón y este sábado hará la caminata cargando su máquina que ocupa las 24 horas del día y tiene un peso aproximado de entre 8 y 10 libras.

Santos fue diagnosticada con una miocardiopatía después de dar a luz su segunda hija en el 2019. Esto es cuando el corazón se hace más grande del tamaño normal.

En ese momento recibió el tratamiento adecuado y se cuidó de acuerdo a las instrucciones de los doctores. Poco tiempo después se sentía bien y decidió regresar a su vida normal y a su trabajo.

“Decía yo, ‘tengo dos niños que debo cuidar y mi casa y mi esposo’, pero comencé a enfermarme otra vez como en junio del 2020”, dijo Santos. “Se me hinchaban los pies, no comía, me daban náuseas y comencé a ir al hospital”.

Cuatro meses después su corazón y su cuerpo ya no respondían adecuadamente. En el hospital fue diagnosticada con Insuficiencia cardíaca en etapa 4. Los doctores le dijeron que necesitaba un trasplante de corazón.

“Ahí me pusieron un motor que estuvo ayudando a mi corazón mientras estaba en el hospital”, dijo Santos. “En ese tiempo no pude ponerme en lista de espera por un corazón porque tengo muchos anticuerpos y los doctores no querían que mi cuerpo lo fuera a rechazar”.

Así que le sugirieron regresar a su hogar. Le instalaron otra máquina con un motor en su corazón la cual funge como una válvula.

“Yo tengo que cargar las baterías conmigo afuera de mi cuerpo. Estas son parte de mí, [la línea] sale de mi abdomen”, contó. “Me tuve que acostumbrar y debo cuidarme con mis niños porque los dos están chiquitos de 4 y 3 años. Me tengo que asegurar que no jalen la línea o la pateen si los cargo”.

Santos dijo que ella se siente una verdadera guerrera. Sobre todo porque mientras ella enfrentaba su diagnóstico, su esposo falleció a causa del cáncer en el 2021.

Ella dijo que también se encarga de crear conciencia ante otras mujeres para que vean que la salud es importante y un desagradable diagnóstico le puede pasar a cualquiera a cualquier edad.

“Tal vez nuestro cuerpo por fuera no se note pero por dentro nos avisa si algo está pasando”, dijo Santos.

Los fondos recaudados en la caminata apoyarán los esfuerzos para mejorar la atención y los resultados de los pacientes con enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. También ayudarán a que se abogue por políticas de salud públicas más sólidas y se financien investigaciones científicas innovadoras para mejorar la supervivencia y encontrar curas.

La AHA se compromete a mejorar la equidad en salud mediante el cambio de estructuras, leyes y sistemas que dificultan que muchas personas logren una vida plena y saludable.

