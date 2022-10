Cómo encontrar un buen planificador financiero

Los buenos consejos sobre finanzas no son difíciles de encontrar

By Beth Braverman

Seleccionar un planificador financiero certificado es una de las decisiones financieras más importantes que tomarás en tu vida. Estos son los pasos para encontrar uno que sea excelente.

1. Considera tus prioridades

Nick Bormann, CFP (planificador financiero certificado) en Spokane, Washington, dice que los asesores tienden a especializarse en un tipo particular de asesoramiento financiero o se enfocan en grupos de clientes con problemas financieros similares: maestros, ejecutivos de tecnología, prejubilados de clase media, etc.

Así que comienza tu búsqueda identificando tus necesidades y objetivos clave. Si deseas salir de la deuda o aumentar tus ahorros a medida que se acerca la jubilación, busca a alguien con experiencia en ajustar presupuestos y asesorar a los clientes para vivir dentro de ellos. Si por el contrario has acumulado ahorros, pero no sabes si son suficientes para mantener tu estilo de vida durante la jubilación, elige un planificador con experiencia en la proyección de planes financieros a largo plazo y la asignación de los ahorros entre los tipos de inversiones para la jubilación que existen.

2. Identifica a los planificadores que se ajusten más a tus necesidades

Casi cualquier persona puede llamarse a sí misma asesora financiera. Y hay una gran variedad de acreditaciones formales que es muy confusa, con una sopa de letras de títulos abreviados para combinar. Para simplificar todas las opciones que existen, solo necesitas conocer una: CFP o planificador financiero certificado. Puedes contratar a un CFP que haya completado una amplia capacitación y aprobado un examen riguroso, y que pueda asesorarte en una amplia gama de áreas financieras. Los títulos especiales, algunos más significativos que otros, a menudo se superponen, como el de especialista certificado en financiación universitaria (CCFS).

Puedes encontrar un CFP en tu área por especialidad en FPA PlannerSearch, la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales, la Red de Planificación Garrett y la Red de Planificación XY. Esos sitios web enumeran solo a los planificadores que son los llamados fiduciarios, lo que significa que están obligados a poner tus intereses financieros por encima de los suyos. Para estar más seguros, algunos expertos recomiendan que le pidas a tu planificador que se comprometa con el estado fiduciario por escrito.

3. Calcula los costos

Limita tu búsqueda a asesores que solo cobran honorarios, que cobran por el asesoramiento y la gestión de activos y no reciben comisiones por venderte productos financieros.

Los asesores de solo pago usan una variedad de modelos de pago, dice Roxanne Martens, asesora financiera de CGN Advisors en Manhattan, Kansas. Algunos cobran una tarifa por hora, que puede oscilar entre $100 y $400. Muchos de los mismos planificadores cobrarán una tarifa fija por un paquete predeterminado de servicios: un promedio de $2,400 para evaluar tu vida financiera y trazar un plan integral a largo plazo, según un estudio de 2019. Estos modelos tienden a funcionar mejor si estás buscando ayuda con un problema específico o un plan que luego llevarás a cabo por tu cuenta, posiblemente con revisiones periódicas.

Otros asesores cobran a los clientes un porcentaje de los activos administrados cada año. Sus tasas generalmente oscilan entre el 0,6 y el 1,2 por ciento anual del tamaño de la cartera. El porcentaje suele ser más bajo para los saldos de cuenta más grandes, por lo que este modelo suele ser más rentable para los inversores con más activos y vidas financieras más complicadas. Algunos planificadores usan solo el modelo de porcentaje y, ten en cuenta que te aceptarán como cliente solo si tu cartera financiera alcanza su mínimo.

4. Investiga a los candidatos

Una vez que hayas recopilado una lista de candidatos, confirma sus credenciales a través de la Junta de CFP. Y asegúrate de que no se hayan tomado medidas disciplinarias en su contra visitando el sitio de Divulgación pública de asesores de inversiones de la Comisión de Bolsa y Valores .

Luego programa una hora para hablar con dos o tres de los candidatos más prometedores, idealmente sería mejor hacerlo en persona. Muchos buenos asesores financieros ofrecen una consulta inicial gratuita. Asegúrate de que tengan experiencia trabajando con clientes en circunstancias similares. (Pídeles que describan cómo manejaron con anterioridad una situación como la tuya). Este puede ser el comienzo de una larga relación, una que probablemente tocará temas muy personales. Así que asegúrate de que se comuniquen claramente y escuchen bien, y así podrás mantenerlo motivado para cumplir con tus planes a largo plazo.

Más lugares para obtener asesoramiento sobre dinero a bajo costo

No hay motivo para no tener un profesional comprometido con mejorar tu bienestar financiero. Pero si tus necesidades de dinero tienen un alcance limitado, digamos que simplemente deseas una herramienta de presupuesto digital para realizar un seguimiento de tus gastos o pautas básicas para destinar tus inversiones a través de clases de activos, las fuentes menos costosas (e incluso gratuitas) de orientación financiera pueden ser la solución. Aquí hay algunos lugares en los que puedes buscar:

1.) Tu banco o cooperativa de crédito actual puede ofrecer herramientas digitales que pueden ayudarte a realizar un seguimiento de tus gastos y resaltar áreas en las que podrías realizar cambios. También puedes usar aplicaciones de terceros como Mint o You Need a Budget para esto. Si tu mayor problema es la deuda, es posible que puedas encontrar orientación de bajo costo de un asesor de crédito sin fines de lucro. Busca uno en tu área en la Fundación Nacional de Consejería de Crédito.

2.) Muchas empresas que buscan formas no monetarias de mejorar el bienestar financiero de sus empleados han comenzado a brindar acceso gratuito o subsidiado a herramientas de inversión e incluso sesiones individuales en vivo con asesores financieros. “Absolutamente, debes preguntarle a tu departamento de recursos humanos sobre todos y cada uno de los servicios complementarios o de asesoramiento”, dice Lynnette Khalfani-Cox, directora ejecutiva y cofundadora del sitio web de asesoramiento AskTheMoneyCoach.com.

3.) Las aplicaciones como Betterment y Wealthfront, y el servicio Digital Advisor de Vanguard, utilizan algoritmos para recomendar una combinación de inversión personalizada en función de factores como tu edad, tus objetivos financieros a largo plazo y qué tan bien crees que puedes aguantar los mercados fluctuantes sin desviarse de tus planes a largo plazo. Con tarifas del 0,25 al 0,4 por ciento de los activos administrados, estas plataformas suelen ser menos costosas que un asesor humano.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de noviembre de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.