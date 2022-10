Agenda de Eventos: eventos para toda familia

Música urbana

La cantante de música urbana, Karol G, intérprete de éxitos como “Don’t Be Shy”, “200 copas” y “A ella”, continúa imparable con su gira $trip Love, que llegará este fin de semana a la Cryptoarena.com. Interpretará sus temas más conocidos y tendrá como invitado especial a Anúdelo 888. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $49. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Corridos con Grupo Arriesgado

“El fugitivo”, “La línea directa” y “Enloquecido” son algunos de los éxitos de Grupo Arriesgado, una banda originaria de Sinaloa, México, que ha trascendido las fronteras con temas y con sus colaboraciones. Trae su tour Los Mitotes al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde actuará con artistas invitados. Viernes 8 pm. Boletos desde $59. Informes axs.com.

Concierto de ukulele

El fenómeno del ukulele, Taimane, trae su cuarteto de músicos y sus bailarines al Redondo Beach Performing Arts Center (1935 Manhattan Beach Blvd., Redondo Beach), luego del estreno de su álbum “Hawaiki”. Taimane fue recientemente parte del Glastonbury festival, en el que participaron artistas como Paul McCartney, Billie Eilish y Kendrick Lamar. Domingo 3 pm. Boletos $15 a $45. Informes kalakoa.com.

Foto: Cortesía

Halloween en el Huntington

Strange Science: Into the Dark, en The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), es un evento que se realiza una vez al año en el que los asistentes experimentan los tiempos en los que la magia y la ciencia todavía no se habían dividido. Con shows de magia, cuentos, acróbatas, ópera, brujas, teatro macabro y objetos “peligrosos” de la colección del museo en exhibición. Sábado 6 a 9:30 pm. Solo mayores de 21 años. Boletos $45. Informes huntington.org.

Noche de trova

Los artistas ganadores del Grammy, Luciana Souza y Vince Mendoza, unirán fuerzas en Storytellers, en donde presentarán su colorida y profunda musicalidad en canciones de Antônio Carlos Jobim, Edu Lobo, Chico Buarque, Guinga, Djavan, Ivan Lins, y Gilberto Gil en un concierto que ofrecerán en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). Viernes 8 pm. Boletos desde $10. Informes theford.org.

Foto: Archivo

Nightmare en El Capitán

El teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) tiene de regreso la tradicional proyección de The Nightmare Before Christmas, el filme de Halloween y Navidad clásico de Tim Burton. En esta ocasión, la película se presentará en 4D, con efectos especiales como sonidos, luces y nieve de verdad. Todos los días hasta el 31 de octubre. Varios horarios. Boletos $18. Informes elcapitantheatre.com.

Foto: Archivo

Hip hop en el Ford

The Halluci Nation es un dúo que combina la música electrónica con el pow wow de la tribu Firsts Nations, mientras que la nueva cumbia de El Dusty combina la historia de la música latina con temas del barrio. Ambos son parte del show que se presentará en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). Sábado 8 pm. Boletos desde $10. Informes theford.org.

Foto: Archivo

Nueva exhibición

Para celebrar los diez años de Urban Outlaw, el documental que detalló el viaje de Magnus Walker –creador de autos Porsche y coleccionista– por las difíciles calles de Sheffield, Inglaterra, a las extravagantes de Los Angeles, el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) estrenará una nueva exhibición acerca de Walker, su viaje y sus autos. Incluye diez vehículos y objetos seleccionados por él. A partir del sábado y hasta el 31 de enero. Boletos desde $12. Informes y horario petersen.org.

Foto: Cortesía

Picasso en el Norton

Picasso Ingres: Face to Face es una exhibición que mostrará juntas por primera vez las obras Madame Moitessier (1856), de Jean-Auguste-Dominique Ingres, y Woman with a Book, de Pablo Picasso. Se trata del homenaje más directo que hizo el pintor español a la obra de Ingres. La muestra explora la extensa fascinación de Picasso hacia el trabajo de Ingres. Del viernes al 30 de enero. Boletos desde $12; menores de 18 años gratis. Informes y horarios nortonsimon.org.