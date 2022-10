Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de octubre de 2022

LEO

Hay posibilidad de cambios laborales que podrían perjudicarte, no tomes ninguna decisión hasta estar bien seguro hacia dónde te diriges. No temas a cambios en el área laboral pues una decisión que tomarás en poco tiempo será la clave para que se te abran muchas puertas en tu vida. Con el paso de los días entenderás el por qué muchas cosas no funcionaron. Ten cuidado con cambios bruscos de temperatura pues hay enfermedades respiratorias e infecciones de garganta en el mes de noviembre. Ten mucho cuidado en cuestiones de trámites de papeles pues algo no podría salir bien, te espera la llegada de una persona del signo de agua (Piscis, Cáncer y Escorpio) que te va a enseñar grandes cosas. Se visualiza una etapa más tranquila y serena, sino tienes pareja no te sientas mal lo mejor tarda en llegar, disfruta tu soltería y no dejes que nadie interrumpa tu felicidad y si la interrumpen ponlos en su lugar sabes bien cómo hacerlo.

VIRGO

Tu carácter será tu fuerza en estos días, aprende a saber decir que no, ten presente que no debes de bajar la guardia por nadie pues nadie merece que lo hagas. Cuida mucho la monotonía en caso de tener una relación pues será la que pueda distanciarte de tu pareja. Ten cuidado con lo que deseas algunas veces tus pensamientos son muy negativos. No temas a nuevos cambios pues te darán la pauta para mejorar en muchos más aspectos. Amores de una noche serán tu pan de cada día. Nuevos cambios en tu vida pues estarás madurando de una forma muy rápida, ya no te dolerán las caídas y será complicado que te vuelvan a ver la cara o hacer daño, de la experiencia se aprende. Muchos cambios en los amores y en las cuestiones que tienen que ver con el área laboral. No dejes nada para mañana, di lo que sientes y no tengas miedo a lo que pueda pasar, la vida te enseñará a no quedarte con ganas de nada y solo disfrutar.

LIBRA

Vienen días en los cuales te sentirás algo torpe o sin ganas de seguir de pie; despréndete de todo eso que te ha dolido y en tu pasado no te llevó a nada bueno, la vida te brindará oportunidades en las cuales deberás de tomar decisiones muy importantes para tu futuro. Ya no dejes nada para mañana y actúa desde hoy. En el amor vienen grandes cambios pues una persona del pasado retornara a ti y sus intenciones no serán nada buenas, ten cuidado pues te va a hacer mucho daño, quizás inconscientemente. Cuida tu carácter algunas veces estás que no te aguantas ni tú, deja de culpar a los demás de sus errores y asume los tuyos de una buena vez. Cuídate de amores de una noche y no te metas en relaciones prohibidas en las cuales podrías estar dañando a otras personas. Si tienes pareja los celos podrían ocasionar una discusión, trata de crear mejores ambientes de confianza.

ESCORPIO

No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo. Cuídate de amores de una noche podrías exponer tu corazón. Recibirás una sorpresa por parte de una amistad, te va a sorprender mucho pues comenzará a sentir cierta atracción por ti. Vienen cambios en el amor pues comenzarás a darte cuenta quien debe de quedarse en tu vida y quien debe irse. Evento social en puerta, cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. No temas a cambios recuerdan que esos te ayudarán a tener otra visión y otras oportunidades para mejorar. Es probable que sufras de insomnio en estos días, haz a un lado tus problemas y centra tus energías y tiempo en buscar soluciones, no pienses tanto en el pasado ni en el futuro, recuerda que es incierto, solo tienes tu presente.

ARIES

Se ven nuevos amores y un viaje en puerta. Familiar se enfermará y caerá en cama. Es posible que comiences a sentir necesidad de cambiar la rutina y de buscar cambiar tu forma de llevar la vida. Te vas a enterar de noticias del extranjero y una persona que te interesa o importa mucho te escribirá en próximas fechas, empezará a desarrollar sentimientos por ti. Ex amor te rondará, no tiene nada nuevo que ofrecerte, aprende a cerrar ya ese ciclo. Ten cuidado con la manera de tratar a quienes te rodean, podrías cometer una indiscreción y dañar a personas importantes para ti. Una carta o mensaje inesperado te sacará una sonrisa. Cambia tu percepción ante la vida y se más positivo, te vienen grandes aventuras. Ten mucho cuidado con amistades falsas que estarán apareciendo en estas fechas, mostrarán su verdadero rostro y quizás te incomode mucho.

TAURO

Oportunidad de mejorar en la economía, has traído en mente iniciar un negocio, no te quedes con ganas hazlo, es una excelente oportunidad para ti. Amor de una noche se visualiza y un cambio en tu conducta que te va a ayudar a solucionar problemas que has tenido con tu familia. Cambios se aproximan, pon los pies en la tierra y trata de no alzarte más de la cuenta, recibirás muchas visitas inesperadas algunas de ella te harán tu día otras nomas te pondrán de malas, trata de no juzgar a las personas por lo que hacen, recuerda que al final del día cada quien hace lo que le da su gana. Despréndete de esa situación de tu corazón que no has podido controlar. En los negocios debes ser más inteligente pues es probable que sufras algún tipo de fraude o pérdidas en los dineros, no cuentes planes ni proyectos pues la gente envidiosa no duerme.

GÉMINIS

Ya no trates de aparentar alguien que no eres, muéstrate tal eres con tus defectos y virtudes no cambies por complacer a alguien que nadie lo va a hacer por ti. Es posible que en estos días sientas ganas de reencontrarte con quien eras en el pasado, recuerda que tus cambios han sido por madurez y para no volver a cometer los mismos errores ni toparte con personas sin corazón que solo buscaban aprovecharse de ti. La llegada de una persona del pasado podría cambiar completamente tu perspectiva hacia la vida, ya no temas a lo que la vida pone a tu paso, acéptalo, enfréntalo y date la oportunidad de disfrutarlo sean éxitos o caídas. Posibilidad de un viaje, en los amores hay un terreno muy complicado y eso se debe a tu carácter y orgullo, recuerda que si no bajas la guardia no lograrás nada, sé tú quien dé el primer paso y que no quede en ti solucionar esos problemas.

CÁNCER

Si tienes pareja los celos se harán presentes y con justa razón, se escuchan pasos en la azotea. Te vienen muchas oportunidades en un sinfín de ámbitos de tu vida, trata de ir por algo seguro y no caminar por cuerdas flojas que podrían conducirte por un camino incorrecto. Tu sentido de humor ha cambiado mucho, quien se quede contigo se sacará la lotería pues tienes el poder de hacer reír y consentir a quien tienes a tu lado, ten cuidado con hablar más de la cuenta con las personas equivocadas. Te llegarán nuevas oportunidades en el amor y en muchos más ámbitos de tu vida, ten mucho cuidado de las personas que se te acercarán a ti en próximas fechas muchas de ellas no serán de confiar y solo te buscarán para obtener algo de provecho. Chismes al por mayor y vienen de familiares lejanos, ten cuidado no te metas en camisa de once varas. Se te acercará amistad que antes ni te mascaba, ten mucho cuidado pues solo busca sacar información. Podrías ser víctima de un robo o perdida material, cuida muy bien tus cosas y sobre todo tu dinero.

PISCIS

Días difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, los días te ayudarán a sanar y estar mejor. Vienen días en los cuales te darás cuenta de las intenciones de muchas personas, muchas de hecho no actuarán de buena fe, trata de no darles tanta confianza pues no la merecen. Se aproxima un viaje y la llegada de una nueva amistad, te va a cambiar mucho la manera de ver la vida. Días de muchos cambios importantes en los cuales te darás cuenta de que la vida es corta para perder el tiempo en personas que realmente no saben ni lo que quieren ni saben hacia dónde se dirigen, no pierdas tu tiempo con ellas y mejor ve por alguien que de verdad te quiera en su vida. Vienen amores del pasado con los cuales lidiarás y quizás tengas problemas, no esperes más de ellos pues ya en el pasado te fallaron.

ACUARIO

No permitas que nadie interfiera en tu paz y tranquilidad. Cuida mucho lo que consumes en estos días pues podrías enfrentar una infección. Te esperan cambios en tu vida, ponte las pilas y no te dejes caer por nadie, recibirás críticas de personas que no te ven con buenos ojos, es posible que la vida te ponga una prueba en la cual tendrás que aprender muchas cosas entre esas cosas ser más paciente con las personas y no desesperarte tan pronto. Te llegará una noticia de expareja, es probable que te vuelvas a confundir. Cuídate de celos, no es momento para eso. Cada día estarás más consiente de quién eres y hacia dónde te diriges, algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te dejas llevar por tu corazón y no por lo que te dicta tu cabeza, nuevos amores se visualizan en tu terreno entre ellos uno regresa del pasado y otro proviene de una amistad, no vuelvas a lo mismo y ve por cosas mejores.

CAPRICORNIO

Es momento de enfrentar lo que la vida está poniendo en tu camino, algunas veces te desesperas y achicopalas mucho al no poder lograr lo que quieres, dale tiempo al tiempo para que todo madure y las cosas lleguen a su tiempo, tienes que esforzarte más para lograr tus metas y tus objetivos. Vienen cambios bastante efectivos en los cuales vas a enfocar tu energía en los negocios, tienes que poner atención en lo que vas a invertir pues podrías perder mucho por nada, se más cuidadoso con el área de los dineros para que no pierdas lo que por derecho te corresponde. Oportunidad de iniciar negocio con una amistad, te van a llegar chismes y dimes y diretes de personas que menos pensabas, que no te afecte nada de eso y se te resbalen esas cuestiones, es posible que en estos días sientas necesidad de buscar a quien ya se fue y ya no es parte de tu vida.

SAGITARIO

Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. Despréndete de todo eso que te impide lograr tus sueños, tu no naciste para andar rogando o mendigando amor y atención estas ya en otra etapa en la cual debes enfocarte en todo lo que quieres y deseas pues está por hacerse realidad. Recibirás noticias de persona que había estado disgustada contigo. Es momento que tomes el toro por los cuernos y aprendas apreciar lo que tienes a tu alrededor antes de que se pierda. No dejes para otro día lo que tienes que hacer hoy, recuerda que cuando haces las cosas con buena gana y ánimo es cuando mejor te sale, te llegará dinero de un pago que estaba pendiente. No te claves tanto en ese asunto y deja que las cosas tomen su curso, se aproximan cambios de temperamento, podrías dañar a personas muy importantes para ti.