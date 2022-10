Los 4 signos zodiacales que no necesitan un disfraz de Halloween para asustar

La época más espeluznante ya está sobre nosotros. Los hombres lobo, brujas, fantasmas y vampiros salen de sus escondites para aterrorizar, con divertidos disfraces, a todos los distraídos. Pero hay signos del zodiaco que no necesitan caracterizarse como monstruos para asustar a los demás.

De acuerdo con la astrología, estos signos del zodiaco tienen una personalidad amenazante, digna de una película de Halloween. Su mirada intimida y se deja sentir como cuchillos clavando sobre tu piel y su actitud es tan ruda que con su presencia nos pueden hacer retroceder.

En el marco de la noche de brujas, te decimos qué signos del zodiaco no necesitan de un disfraz de Halloween para asustar a las personas, con base en un ranking de los signos más amenazantes publicado por Horóscopo Negro.

En el primer sitio se encuentra Escorpio. Es el signo más misterioso, después de todo, es gobernado por Plutón, el planeta de la evolución, transformación y la muerte. En Halloween se siente como pez en el agua, no porque éste sea su elemento, sino porque su temporada ocurre precisamente en noche de brujas. Su personalidad es reservada, pero con un toque de intimidación que nadie se atreve, en su sano juicio, sobrepasar los límites.

La segunda casilla es para el signo de Virgo porque no tiene reparo en decir lo que piensa o siente, sin importar que lastime los sentimientos de los demás. Es un signo que asusta a los demás porque saben que les dirá sus verdades. Por otra parte, puede ser espeluznante las altas expectativas que tiene de él mismo y los demás.

Su lado solitario puede ser algo inquietante. Acuario es uno de los signos más independientes, no necesita del reconocimiento de los demás por lo que siempre actúa de acuerdo con sus ideales. Si o recibes con los brazos abiertos, lo agradece, de lo contrario, es muy inteligente para detectar tus debilidades y usarlas contra ti.

Si bien suele ser un signo neutral, es decir, no se mete en donde no le importa, no lo exime de su personalidad aterradora. No es de los signos que va con una sonrisa en la cara, aunque sí es educado, no luce nada amable. Es cordial, pero no se abre contigo fácilmente, además, es muy disciplinado y espera que lo demás lo sean, por eso es de los signos más aterradores.

