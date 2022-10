Administración Biden endurecerá la supervisión de asilos para ancianos

La administración Biden-Harris anunció una serie de planes para endurecer la supervisión de los asilos de ancianos con peor rendimiento del país, mismas que obtendrán multas cada vez más fuertes e incluso la terminación de los fondos federales para quienes no logren mejorar.



De acuerdo con un comunicado que salió de la Casa Blanca, la administración revisará el programa de “instalaciones de enfoque especial” de los Centros de servicios de Medicare y Medicaid de hogares con registros de seguridad deficiente y las casa que no mejores serán multadas con penas crecientes por violaciones.



Aquellos hogares que acumulen dos advertencias de “peligro inmediato” podrían olvidarse se seguir recibiendo los fondos de Medicare o Medicaid, lo que impactaría a toda aquellas que dependen de fondos federales para subsistir.



Los funcionarios de la administración indicaron que las reformas son necesarias para solucionar los desafíos de seguridad y personal de larga data.



“Estamos exigiendo algo mejor porque nuestros adultos mayores merecen algo mejor”, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becera, quien también indicó que están “tomando medidas enérgicas contra el cumplimiento de los hogares de ancianos con peor desempeño de nuestra nación”.



Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han dado a conocer que al momento hay 80 hogares en el programa de enfoque especial, incluidos 13 participantes y otros 26 que no han mejorado.



La administración también anunció que las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones industriales, los grupos comerciales, los sindicatos y otros pueden solicitar $ 80 millones en subvenciones del Departamento de Trabajo para abordar la escasez de personal y capacitación de enfermeras.