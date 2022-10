Congresistas Bass y Gómez piden que no haya más abuso de poder en Los Ángeles

Liderados por los congresistas Karen Bass y Jimmy Gómez, decenas de lideres comunitarios y de organizaciones sin fines de lucro, que representan a todas las diversas comunidades étnicas de Los Ángeles se reunieron el viernes por la mañana por segunda ocasión para ofrecer probables soluciones a la tormenta política que vive la ciudad de Los Ángeles.

Karen Bass y el congresista Jimmy Gómez pidieron los líderes cívicos de toda la ciudad que inicien un plan de acción para abordar la problemática racista, contra los afroamericanos, indígenas, armenios, judíos y anti LGBTQ.

Una de las recomendaciones surgidas de la reunión efectuada en el Centro HOLA del Parque Mac Arthur fue la creación de una comisión independiente de redistribución de distritos electorales.

Presumiblemente, durante la sesión donde se reunieron en octubre pasado la dimitida concejal Nury Martinez y sus homólogos Gil Cedillo y Kevin de León, con el ahora expresidente de la Federación de Trabajadores del condado de Los Ángeles, Ron Herrera, los políticos dibujaron mapas para asegurar posiciones de poder en el futuro para sí mismos.

“Estamos considerando diferentes opciones y una propuesta es que no ocurra el abuso de poder”, dijo a La Opinión, Lauren Pérez Rangel, portavoz de la congresista Karen Bass.

Durante la reunión, los representantes pidieron específicamente a los lideres que utilicen “el dolor de este momento” para aprovechar décadas de unidad multirracial mediante la exploración de políticas para generar equidad y transparencia en Los Ángeles.

El anuncio sigue a una reunión inicial que Bass y Gómez organizaron con líderes cívicos en LA Trade Technical College la semana pasada, después de la marcha de unos 5,000 oaxaqueños que demandaron también la renuncia inmediata de los concejales De Loen y Cedillo.

“Tenemos que desarrollar un plan para unir a nuestras comunidades y concretar una agenda donde no vamos a dejar que estos comentarios [racistas] nos dividan”, apuntó Pérez Rangel.

Otros puntos viables de solución que fueron analizados son: el aumento de escaños en el cabildo municipal, es decir, modificar las líneas de los distritos electorales para decidir qué tipo de recursos son asignados y el financiamiento equitativo de los mismos.

“El diálogo es importante, pero es fundamental que sirva como el primer paso hacia la acción”, dijo la congresista Bass. “Podemos usar este momento de dolor para construir un nuevo camino: crear equidad y transparencia en nuestro gobierno y en nuestra ciudad, para que podamos unirnos y mover a Los Ángeles en una nueva dirección”.

“Recientemente me convertí en padre y criar a nuestro hijo en Los Ángeles hace que este trabajo sea aún más importante para mí. Hoy, nos unimos, comprometidos a ver más allá de nuestras diferencias y trabajar para hacer grandes cosas”, dijo el congresista Gómez. “Aprovecharemos nuestros recursos junto con los líderes de la comunidad para explorar soluciones de políticas durante esta serie de reuniones en Los Ángeles”.

Una cuarta idea es revisar el estado de los estatutos de la ciudad de Los Ángeles para determinar si es hora de que ciertos temas como el uso de la tierra se actualicen.

“La intolerancia ha tomado muchas formas en la humanidad a lo largo de los siglos”, dijo el rabino Joel Simonds, director ejecutivo del Centro Judío para la Justicia. “Cada vez que se despierta la intolerancia, debemos reexaminar sus raíces, movilizarnos para abordar estos problemas y organizar nuestras comunidades para acercar a cada generación a la aceptación y la equidad para todas las personas”.

Por su parte, Odilia Romero, cofundadora de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO) declaró a La Opinión que los esfuerzos iniciados por lograr cambios “es una buena idea, porque es importante que no se repita esta historia y que los distritos se distribuyan con equidad y no por el interés político de las personas”.

“Imagínate, si en Los Ángeles vivimos cuatro millones de personas ¿habría justicia al final para todos? No. Esto va para largo, pero es un buen indicio para sanar heridas y para ser proactivos. Es mucho lo que ha pasado, pero creo que es bueno buscar buenas soluciones al problema”.

Siguen las protestas

La presión pública para que renuncien los concejales Kevin de León y Gil Cedillo volvió a intensificarse por séptimo día consecutivo afuera de la casa de uno de ellos, en Eagle Rock.

Decenas de manifestantes afroamericanos, latinos, indígenas y sindicalistas reprocharon que ambos funcionarios latinos “están siendo muy egoístas”.

“Traicionaron a la comunidad”: Eunisses Hernández, concejal electa por el Distrito 1 que todavia reepresenta Gil Cedillo.

Protestas cerca de la casa de Kevin de León.

Melina Abdullah, una líder cívica y académica de la comunidad afroamericana.

“¡Todo Los Ángeles los quiere fuera!, dijo Melina Abdullah, una líder cívica y académica de la comunidad afroamericana.

“Creo que están poniendo sus propias ambiciones políticas por delante de las necesidades de la ciudad”, dijo. “Eso los convierte en políticos egoístas, y necesitan renunciar”.

A pocos metros de distancia de la casa de Kevin de León, en Eagle Rock, varias patrullas resguardan de día y de noche la propiedad, ya que numerosos manifestantes han montado un campamento permanente para sus protestas.

Frente al hogar del concejal colocaron carteles de “Salva al Distrito 14. Destitución. Kevin de León, no más promesas rotas”, “Sinvergüenza”, “Cuando su renuncia es su opción, ¡allí no hay democracia!”, “De León tiene que irse” o “Llamando a los racistas a renunciar”.

‘La ciudad se detendrá’

Ante la pregunta sobre las opciones que implementarían para lograr su cometido, respondió a La Opinión que, “Todo está sobre la mesa”.

“Sabemos que la protesta es muy importante y, como lo dijo Jasmine Kannick [una estratega política] debemos crear presión en el ayuntamiento, y que todos los que dicen estar con nosotros, lo demuestren con acciones”, declaró.

“Esta ciudad se detendrá hasta que no se vayan Kevin de León y Cedillo…que reconozcan que son culpables y sepan que hay poder en la gente y que todo el poder proviene de la gente, no de ellos”, indicó la exprofesora y expresidente de Estudios Panafricanos en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles.

Price nominado a la presidencia del Concejo

Con la ausencia de Cedillo y De León en la sesión del cabildo, este viernes el concejal Curren Price Jr. (Distrito 9) fue nominado para ser el nuevo presidente del gobierno municipal de Los Ángeles, un cargo que ahora detenta temporalmente su homólogo Paul Krekorian (Distrito 2).

“Con esta manifestación estamos enseñado a Kevin de León y a Gil Cedillo que representamos a muchos miembros de la comunidad, y si en verdad quieren perdón, que entiendan que hicieron algo mal y que deben renunciar”, expuso Rosa Jiménez, miembro del sindicato de maestros UTLA.

“El respeto viene también cuando alguien habla mal de otra persona, pero se le detiene de inmediato”, agrego. “Por eso, creo que el racismo no tiene cabida en los lideres y por tanto se tienen que ir los dos”.

De León habló con La Opinión y confirmó que no renunciaría a su escaño en el ayuntamiento, aun cuando se lo pidió el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Y, aunque De León aceptó que tiene que “ayudar a sanar y ayudar a restaurar”, sus detractores no quieren que sea parte de ese proceso.

‘Nadie confía en él’

“Es un sinvergüenza”, calificó Henry Pérez, director asociado de Innercity Struggle, una organización sin fines de lucro ubicada en el Distrito 14 que todavía representa Kevin de León y que se dedica a promover la salud, seguridad y comunidades no violentas en la parte este de Los Ángeles.

“Kevin de León siempre ha sido una persona llena de ambición de querer ser alcalde de Los Ángeles o gobernador de California, y en ese proceso le ha mentido a nuestra gente del Distrito 14”, añadió. “Él no puede ser parte del proceso de sanación en la ciudad hasta que no renuncie y nos deje a todos movernos hacia adelante porque, además, ya nadie en el concilio confía en él”.

Durante la manifestación antes del amanecer, Eunisses Hernández, quien en diciembre próximo ocupará el escaño por el Distrito 1, tras derrotar en las elecciones de junio pasado a Gil Cedillo, consideró que la única manera en que ambos funcionarios se marchen de sus puestos ocurrirá “cuando miren hacia adentro de sí mismos y hagan la decisión correcta”.

“Y si no la hacen, la comunidad no dejará de empujar, a ver quién se cansa primero, quién tiene más paciencia, y en esto yo tengo más confianza en la gente”, dijo. “Definitivamente han traicionado a todos, porque la conversación que tuvieron era para proteger sus posiciones en los próximos anios, no para proteger a la comunidad y hasta quitarle poder a los inquilinos, cuando sabemos la realidad de que la población más grande de inquilinos en Los Ángeles somos los latinos”.

Conrado Terrazas, portavoz de Cedillo dijo a La Opinión que el concejal no estaba disponible para responder preguntas.

“Él se encuentra en un lugar de reflexión”, repitió como lo hizo hace casi una semana.

Entre tanto, Pete Brown, portavoz de Kevin de León, cuestionado sobre cómo se las arreglará el concejal para soportar la presión de la gente que insiste en su renuncia, dijo lo siguiente, a través de un comunicado: “Nuestra oficina ha recibido mucho apoyo de los residentes que viven en el distrito pidiendo que el concejal de León no renuncie. Estos son residentes que han experimentado las dificultades y los desafíos de no tener representación y aprecian los recursos y beneficios que el concejal ha traído al distrito”.



Consulado de México en Los Ángeles condena comentarios racistas

El gobierno de México, a través de su consulado general en Los Ángeles, sin mencionar nombres específicos condenó los comentarios vertidos en 2021 durante una reunión de redistribución de distritos electorales, entre Nury Martínez Kevin de León y Gil Cedillo, además de Ron Herrera.

Respecto a comentarios “vejatorios” en contra de personas mexicanas, particularmente de la comunidad oaxaqueña y personas afroamericanas, el Consulado General preciso:

“Expresamos nuestro rechazo ante cualquier comentario o acto racista, y condenamos de manera enérgica cualquier tipo de discriminación”, indica el mensaje de la sede diplomática. “De igual forma, esta representación reitera su apoyo a la comunidad afroamericana y afromexicana y rechaza el uso de estereotipos racistas y discriminatorios”.

“El gobierno de México, por medio de su red consular en Estados Unidos, y con pleno respeto a la política interna, continuará trabajando todos los días para combatir la discriminación y los discursos de odio que atentan contra la dignidad y libertad de las personas. Asimismo, la red consular mexicana reafirma su compromiso por mantener espacios seguros para q que nuestra comunidad mexicana pueda acudir a recibir servicios y orientación sobre los diversos temas de su interés, sin importar su estatus migratorio, origen étnico, sexo, genero, orientación sexual, edad o discapacidades”.