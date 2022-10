Por la reelección de Jimmy Gómez al Congreso

En las elecciones para el Congreso federal por el distrito 34 de California se enfrentan dos demócratas: el titular Jimmy Gómez y David Kim.

El distrito se encuentra dentro de la ciudad de Los Ángeles e incluye los barrios de Boyle Heights, Chinatown, City Terrace, Cypress Park, el Centro de Los Ángeles, Eagle Rock, El Sereno, Garvanza, Glassell Park, Highland Park, Koreatown, Little Bangladesh, Little Tokyo, Lincoln Heights, Montecito Heights, Monterey Hills, Mount Washington y Westlake. También el área no incorporada del Este de Los Ángeles.

Es un distrito netamente demócrata: Joe Biden ganó allí con un 80% de los votos en 2020. El 64% de la población es latina.

David Kim, hijo de inmigrantes, es un abogado de inmigración y dependencia infantil, que recibe apoyo de activistas de base. Es su segundo intento electoral.

Jimmy Gomez, también hijo de inmigrantes, fue elegido al Congreso en 2017 en elecciones especiales con el 60% de los votos, en reemplazo de Xavier Becerra quien asumió el cargo de procurador general de California.

Fue reelecto en 2018 y 2020.

Anteriormente, y desde 2017, representó al Distrito 51 en la Asamblea estatal. Fue el director político de las Asociaciones Unidas de Enfermeras de California desde 2009 hasta su elección a la Asamblea.

Su padre vino desde Zacatecas, México, después de trabajar como trabajador agrícola, en busca de la oportunidad de una vida mejor. Aquí fue cocinero y personal de mantenimiento en un hogar de ancianos. Falleció en 2005.

Jimmy, el menor de seis hijos, trabajó simultáneamente en Subway y Target y a duras penas se abrió camino en los estudios por la necesidad económica. Sin embargo, finalmente se graduó con una maestría en política pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la prestigiosa Universidad de Harvard.

Volvió a su barrio de origen e inició actividades como organizador comunitario y luego asistente de la entonces congresista Hilda Solís.

Durante sus años en el Congreso, Gómez ha sido autor y proponente de varias propuestas que finalmente se convirtieron en leyes; otras están en proceso legislativo.

Copatrocinó el Green New Deal, Medicare para todos y la Ley de violencia contra las mujeres.

De su autoría, la HB 1564 – Ley de Alivio de Impuestos sobre Préstamos Estudiantiles de 2021 – hizo que las condonaciones de estos préstamos estén libres de impuestos. Es parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

La HB 5187 crea un crédito fiscal para facilitar a las familias trabajadoras la compra de un vehículo eléctrico o híbrido usado, y se incorporó este mes a la recientemente promulgada Ley de Reducción de la Inflación. La HB 5188 incentiva la construcción de nuevas viviendas energéticamente eficientes, y se incorporó en agosto a la Ley de Reducción de la Inflación.

El 21% de la población del distrito 34 vive por debajo del umbral de la pobreza, contra un promedio nacional de 13%, una situación que existe desde hace muchos años. Esta proporción es excesiva y esperamos que el próximo período se dedique enérgicamente a mejorar esta situación.

Por su labor legislativa, su participación en los asuntos de la comunidad, su fidelidad a sus orígenes, La Opinión apoya la candidatura de Jimmy Gómez y recomienda que sea reelecto.