Preocupa a padres latinos que sus hijos caigan en garras del fentanilo en sus propias escuelas

Mary Hernández, cuya hija de 14 años paró en un hospital de Los Ángeles en junio pasado, después de que unas niñas la invitaron a comer unas botanas en forma de pescaditos, que contenían marihuana, dice que vive aterrada de que le vayan a ofrecer pastillas de fentanilo en forma de dulces u otros antojitos

“Hasta el pelo de la espalda se me eriza de solo pensarlo”, dice Mary, quien ha comenzado a tomar clases para padres con el fin de estar mejor preparada para apoyar a su hija sobre cómo detectar cuando una droga viene disfrazada de botanas o dulces.

“Tenemos que estar al pendiente de los hijos y hacernos amigos de ellos. Hay que hablar con ellos, preguntarles cómo les va. Estar presentes en sus vidas”.

La preocupación de los padres ante la devastadora epidemia de sobredosis por fentanilo que se ha vuelto común en Los Ángeles, se ha extendido a la comunidad hispana.

En septiembre, al menos 7 adolescentes de Los Ángeles sufrieron una sobredosis con pastillas probablemente mezcladas con fentanilo.

El 13 de septiembre, Melanie Ramos de 15 años murió de sobredosis en un baño de la escuela secundaria Bernstein en Hollywood.

Evelyn Alemán, madre de dos hijas de 21 años y 18 años, creadora del grupo bilingüe inglés/español en Facebook, Our Voice Communities for Quality Education, en el que una vez por semana, se unen de manera virtual más de 1,000 padres inmigrantes latinos para discutir temas de interés en torno a la educación de sus hijos, dijo que están muy preocupados porque el único enfoque del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) en torno a la crisis del fentanilo, es de intervención no de prevención.

“Cuando mis hijas estaban en la preparatoria, yo las veía que llegaban de la escuela, corriendo rumbo al baño. Les preguntaba qué no hay baños en la escuela. Me contestaban que no les gustaba ir, porque ahí siempre las muchachas estaban haciendo drogas, consumiendo marihuana, vaping y quién sabe qué más”.

Alemán dijo que está claro que esta situación es del conocimiento de los maestros, quienes saben que ahí se consume drogas, pero no hacen nada para prevenirlo.

“Las drogas vienen de fuera, y entran todos los días a las escuelas”.

Hizo ver que el LAUSD sí les da información a los padres para que en sus casas, detecten si sus hijos pueden estar metidos en drogas, pero en las escuelas donde están las drogas, no hacen nada para prevenirlo.

“No toman responsabilidad. Quieren que aprendamos a usar el spray Naxalone, pero eso es para cuando ya es muy tarde, cuanto tenemos a un hijo al que fentanilo puede costarle la vida con una sola pastilla”.

Lamentó que en ocasiones hasta el grado 12, les dan una clase de salud en las escuelas, en la que los alertan sobre el daño de las drogas.

Por otra parte, dijo que los padres quieren ser voluntarios en las escuelas para participar en el monitoreo de las drogas, pero el LAUSD no los deja, que por el covid.

“También estamos pidiendo que vuelva la policía escolar para que a diario revisen las mochilas en busca de las drogas. Queremos escuelas seguras, pero el LAUSD no quiere que entre la policía”.

Alemán recalcó que el LAUSD debe aplicar un plan de prevención no solo de intervención.

A la pregunta de qué está haciendo el LAUSD para prevenir que los estudiantes tengan acceso al fentanilo, voceros del distrito escolar respondieron con un comunicado en el que el superintendente Alberto M. Carvalho anunció que naloxone (narcan) está ya disponible en todas las escuelas del kinder al grado 12.

La naloxona es una respuesta crucial para las personas que experimentan una sobredosis de sustancias como el fentanilo y revierte temporalmente los efectos de una sobredosis en situaciones de emergencia, dijeron.

“Tenemos una crisis urgente en nuestras manos”, dijo el superintendente Carvalho.

“Las investigaciones demuestran que la disponibilidad de naloxona junto con la educación sobre sobredosis es efectiva para disminuir las sobredosis, la muerte y salvar vidas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que ningún otro estudiante de nuestra comunidad sea víctima de la creciente epidemia de opioides”.

Halloween y fentanilo

Ante la cercanía del Halloween, la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, emitió un comunicado en el que piden a los padres que necesitan asegurarse, antes de que se los coman, de revisar los dulces que les dan a sus hijos cuando van a pedir caramelos a las casas.

“Si encuentran algo en las bolsas de dulces que crean que pueden ser narcóticos, no los toquen y de inmediato avisen a las agencias de las policías”, dijo la oficina del Sheriff.

El 19 de octubre, los agentes de la Agencia de Narcóticos del condado de Los Ángeles (DEA) asignados al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, decomisaron aproximadamente 12,000 pastillas en varias bolsas de dulces y botanas presuntamente de fentanilo cuando intentaban pasar por el área de seguridad para abordar un avión.

Los agentes de la DEA descubrieron que dentro de las bolsas de dulces de Sweetarts, Skittles y Whoppers había pastillas de fentanilo y no caramelos.

El fentanilo es un opioide sintético que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Solo dos miligramos de fentanilo, que equivale a 10-15 granos de sal de mesa, se considera una dosis letal.

Sin pruebas de laboratorio, no hay forma de saber cuánto fentanilo se concentra en una pastilla o en polvo. El fentanilo sigue siendo la amenaza de drogas más letal que enfrenta este país. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 107,622 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2021, y el 66% de esas muertes se relacionaron con opioides sintéticos como el fentanilo.

Las intoxicaciones por drogas son la principal causa de muerte de los estadounidenses entre las edades de 18 y 45 años.