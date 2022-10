Ivanka Trump sirvió comida a sobrevivientes del huracán Ian luciendo un gran look

Ivanka Trump no pierde el buen gusto para vestir, bajo ninguna circunstancia, pues fue vista repartiendo comida a los necesitados en Fort Myers, con una blusa negra sin mangas combinada con pantalones plisados de color verde oliva y gafas de sol.



Respecto al calzado, la hija de Donald Trump optó por algo cómodo y simple con unos New Balance grises, una gran opción para correr y realizar actividades deportivas.



La exasesora presidencial sirvió comidas mientras ayudaba en los esfuerzos de socorro en casos de desastre con CityServe, Mercy Chefs e iglesias dentro de las comunidades locales de Fort Myers y Naples.



?Es devastador ver la destrucción desgarradora que dejó el huracán Ian?, escribió Ivanka en la publicación que compartió en Instagram en la que se le ve con el mencionado look.



?Entregamos alimentos, agua y suministros de emergencia a familias y socorristas. Ante una desolación inimaginable, fue hermoso ver a las comunidades y organizaciones locales unirse durante un momento tan difícil?, se lee.

La exasesora presidencial ha estado realizando actividades para su comunidad de Florida, donde ha vivido después de dejar la Casa Blanca en enero de 2021. El mes pasado se le vio llevando a sus hijos Arabella y Joseph, a visitar y pasar tiempo con personas mayores durante la festividad judía de Rosh Hashaná con un top corto y sandalias Birkenstock.



De acuerdo con Footwear News, el estilo de zapatos de Trump generalmente se desvía hacia la ruta versátil, con una gama de zapatos de tacón de un solo tono con punta en punta de marcas que incluyen a Manolo Blahnik.



Cuando está realizando sus actividades cotidianas también se le puede ver con zapatos bajos, sandalias y sandalias de cuña de Gianvito Rossi, Tkees y Aquazzura. Entres su calzado también se encuentran APL, Mizuno y New Balance.