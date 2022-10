Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 24 al 30 de octubre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 24 al 30 de octubre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Espera, esta semana trata de no mover nada, de no empezar nada, habrá una energía de demora y de pausa. Tendrás que fluir y caminar al ritmo de las horas y los días, tendrás que caminar al mismo son de las personas que te rodean, desde los compañeros del trabajo, de la escuela, de la familia con los mismos amigos. No desesperes, mejor dale la vuelta a todo lo lento que pueda haber estos días y ocupa el tiempo para la reflexión, para restructurar, para entender dudas que puedan salir a la luz estos días. Es una semana para no ahogarte en tonterías, te darás cuenta de que es mejor disfrutar el tiempo al lado de tu familia, amigos pareja, de poner atención y empeño a los proyectos laborales que tengas. Todo lo que te preocupe con respecto a la salud mejorará, con calma y paciencia llegaras a buen puerto. No es tiempo de invertir ni de hacer compras grandes, es mejor esperar y mirar panoramas distintos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

No compres cualquier cosa por presiones, no inviertas si no estas completamente seguro, segura, de que es eso lo que realmente quieres y necesitas, si no es así, espera, ten paciencia, cuando menos lo esperes llegará lo que realmente es para ti. Es una semana en donde te sorprenderás con reapariciones de amigos de la infancia, te harán los días muy divertidos recordando anécdotas y vivencias, es una manera que te regala la vida para refrescar tu vida, darle alegría a tus días y entender que siempre has sido un ser rodeado de amor. Esta jornada puedes por fin recuperar el terreno perdido en asuntos de negocios, ese tramo que ya habías caminado no lo perderás, solamente ponte las pilas y retoma esos asuntos pendientes, hazte notar y si es necesario ponte severo en tu reaparición. Todo lo que tenga que ver con la economía se estabiliza, por fin tomas de nuevo las riendas de tu dinero, tu nueva manera de administrarte te sorprenderá y se te quitará un peso de encima cuando mires y tus deudas estén a punto de saldarse y cuando mires tu cuenta de banco y veas que está empezando a llenarse de nuevo.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

¿Crees qué puedas hacer y decir lo que quieras? Pues no, tu libertad termina en donde empieza la del otro, el respeto se gana y el mismo que quieras para ti es el que tienes que dar. Es una semana para controlar tus enojos y tus arranques, no puedes salir de tu centro cada vez que algo no te parezca, que algo no sea como tú quieres o dices, todos tienen su propia manera de hacer, sus propios procesos, su propio tiempo y a ti solo te queda entender o alejarte. Estos días, te dan la oportunidad de trabajar profundamente con el ego y el orgullo, entender que estas emociones, también tienen su lado negativo y positivo, pero que cuando encuentras el punto medio puedes llegar a convivir con todos a tu alrededor sin juzgar. En el trabajo pondrán en marcha alguna de tus peticiones, insististe y serás escuchado, agradece. La familia necesita de nuevo al ser sensible que habita dentro de ti, trata de poner de tu parte para que regreses a tu centro y tus emociones de nuevo encuentren el buen camino. En la salud es importante cuidar de dolores intensos de cabeza y cuidar de la vista cansada.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

El que busca encuentra. Si te empeñas en buscar todo eso que sospechas, puede ser que, si lo halles, pero la pregunta es ¿estas preparada, preparado, para lo que puedas encontrar? Si no es así, es mejor detenerte, aun estas a tiempo, pero si estas preparado, preparada, mental y emocionalmente pues entonces que nada ni nadie te detenga, ve tras la verdad cualquiera que esta sea y asume las consecuencias de tus actos y decisiones. Esta jornada será muy buena para acercamientos familiares, ya el alma, el corazón y la mente te pide acercarte a tu sangre, retomar esos lazos puede ayudarte a saber de nuevo a dónde perteneces, de donde vienes, a anclarte a la tierra. Te aceptarán en algún nuevo trabajo, por fin ese cambio en el ámbito profesional llega a ti, disfruta y crece, trabaja duro, que ya estes ahí no significa que todo se mueva por sí solo. No te obsesiones con personas del pasado, cierra ya esos ciclos y camina de frente. En la salud es una semana para ponerte en contacto con tu cuerpo físico, escúchalo, él te está diciendo en dónde necesita atención, así que pon en marcha ese cuidado.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Resulta que siempre sí, lo que pensaste se había esfumado regresa a ti de nuevo y tendrás los días muy ocupados tratando de instalarte en esa nueva realidad del trabajo, te dicen que sí a ese proyecto de trabajo al que le habían cerrado la puerta, debes estar feliz, aunque se te junte la chamba, que hayan revalorado tu esfuerzo y tus capacidades tiene que ponerte feliz. Es una semana para ser muy estructurado, estructurada, son días en lo que no se te puede pasar nada, ningún detalle, ten paciencia, respira hondo y esto hará que puedas con todo lo que viene estos días, el sacrificio valdrá la pena. Esta jornada no vendas nada, las finanzas mejoraran pronto, así que no te deshagas de nada, aguanta un poco más y todo lo que tiene que ver con el dinero mejorará al finalizar la semana. Es importante que sigas manteniendo unido a tu equipo, o a las personas con las que trabajas, solo así el crecimiento será rápido. En la salud es importante que estos días no te mal pases, y te alimentes lo mejor que puedas a pesar de todo el trabajo que venga, solo así mantendrás ese buen ritmo que te exigirá esta semana.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Las cosas se hacen de inmediato, no las pospongas, no acumules, ya antes acumulaste cosas, y ahora querrás acumular pendientes, pero lo único que lograras es seguir en el desgaste físico y mental, esta semana te toca entender que es momento de volver al orden, que es tiempo de cambiar esas emociones a su lado positivo, pero que también es tiempo de pedir ayuda pues tu solo, sola, no has podido, la soberbia déjala de lado y busca quien te pueda guiar para volver a encontrar el equilibrio. Esta jornada será de grandes enseñanzas, se humilde, esto hará que de nuevo sientas ligereza en el ambiente, ligereza en tu ser interno. Pide perdón a tu pareja si es necesario, expresa cuanto amas y cuanto quieres seguir ahí, esto será otro peso menos a todo lo que ya te agobia. Semana para comenzar a cuidar la salud emocional y mental.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

La discreción será tu mejor arma para esta semana. Mira, escucha y calla, si haces estas tres acciones, tu mesura será muy valorada y podrás ganarte la confianza de personas que recién conozcas y esto te abrirá la puerta más difícil, ya lo verás. Esta jornada ponte en contacto con familia lejana, todas las dudas o todos esos asuntos que nunca has logrado encajar en la historia familiar los podrás acomodar como un rompecabezas cuando estas personas comienzan a hablar y así entenderás mucho de lo que pasa y pasó a tu alrededor. Es una semana en donde encontrarás paz y fin a muchas de las situaciones que te abrumaron largo tiempo. tus finanzas pueden estar un poco detenidas, no te desesperes, a veces es necesario que las cosas tengan una pausa para que se reacomoden y así puedan crecer. No gastes en lo que no necesitas verdaderamente.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Es una semana para poner en marcha todo lo que tenga que ver con la socialización, necesitas retomar amistades, puedes conocer personas que sean de esas que quieres en tu vida para siempre, pueden regresar a ti viejos amigos. Las reuniones estarán por todas partes, claro está, no podrás asistir a todas, escoge con el corazón y que nada te detenga para asistir, de ahí vienen cosas buenas y grandes. La creatividad se adueña de cada una de tus acciones, plásmala en tus proyectos, esa gran inspiración con la que te moverás esta jornada será sorprendente y generará grandes expectativas en jefes, socios, compañeros de trabajo. En la salud será una semana en donde te sentirás fuerte y vital de nuevo, días en donde por fin nada de tu cuerpo físico te preocupará o abrumará.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Te urge conectarte profundamente con tu ser, has estado descuidando mucho a tu ser espiritual y álmico y esto no te está permitiendo encontrar el equilibrio entre tu pensamiento y cuerpo físico. Llegó el momento de ocuparte de esta parte tan vital en cada ser. Tendrás grandes mensajes de guías y protectores, encontraras consejos a la vuelta de la esquina, personas que te quieres y aprecian te dirán lo que sientes y piensan de ti y tu vida, estos días serán de mucha información que verdaderamente nutrirá tu vida, tómala sin renegar. En las cuestiones mundanas recobraras por fin un dinero que habías prestado, ahórralo, no lo gastes, al final es algo que ya veías perdido, así que hazlo crecer.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Se considerado, considerada, es tiempo de ponerte en los zapatos de los demás, solo así entenderás lo que es verdaderamente importante. Esta jornada te darás cuenta de que el dinero no lo es todo, te darás cuenta de que hay otras cosas que tienen más valor, puede ser que las lecciones que se presenten en esta semana sean grandes y profundas, pero te dejarán grandes enseñanzas, la perspectiva de la vida, de tu vida será distinta. Tu familia necesitará de ti, son momentos ideales para acercarte a los hijos y retomar la comunicación, no dejes nada pendiente con ellos, necesitan ser escuchados, necesitan de tu atención. Cuida de los excesos no vayas a caer en tentaciones, no vayas a reuniones en las que creas puede haber cosas que no van con tu educación, cuídate.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es una semana se gran productividad, estarás sumamente activo, activa. Los frutos de estos días los tendrás casi inmediatamente, todo lo que toques o emprendas camina rápido, así que aprovecha esta energía que pasa por tu signo querido Perro y no pares. Tendrás que trabajar profundamente con la vanidad y la soberbia, que todo se te de casi mágicamente puede sacarte de balance y subírsete el éxito a la cabeza, cuida esta parte, solo así seguirás creciendo como la espuma. Estos días son muy buenos para cambios de coche, de casa, de ciudad, estos serán muy positivos para ti y los que te rodean. Nuevas experiencias en el ámbito social, disfruta de lo que llegue, ya merecías nuevas experiencias.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Secretos que salen a la luz. Intuías que algo está oculto, siempre sospechaste que había situaciones familiares que no se contaban por mantener la armonía en el hogar, pero nada se oculta bajo el sol y esta jornada todo surge. No critiques, no juzgues, te toca ser comprensivo, comprensiva, escuchar y ser cauteloso con lo que expreses después, al final recuerda que lo que se guardo fue para salvaguardar a la familia. Esta jornada es importante mantengas una comunicación adecuada en el trabajo, en la oficina, solo así podrás seguir creciendo en ese lugar, solo así te darán más responsabilidades.