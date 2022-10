Eleni Kounalakis, vicegobernadora de California, busca la reelección

Eleni Kounalakis, la actual y primera mujer vicegobernadora de California, busca el voto de la comunidad latina para ser reelegida por un segundo término.

Kounalakis se convirtió en la vicegobernadora número 50 de California en enero de 2019, bajo el gobierno de Gavin Newsom.

Anteriormente, la demócrata de 56 años de edad, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Hungría del 2010 a 2013.

Antes de aceptar la nominación del presidente Barack Obama a un cargo de embajadora,​ Kounalakis fue presidenta de AKT Development Corporation, una de las firmas de desarrollo de viviendas más grandes de California, que fue fundada por su padre.

En entrevista con La Opinión, Kounalakis contó que se siente orgullosa de sus padres, quienes llegaron como refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre tenía apenas 15 años y dejó Grecia para trabajar en los campos de California. Con el tiempo tuvo la oportunidad de estudiar y eventualmente desenvolverse en el campo del desarrollo de viviendas.

Su experiencia le motiva para hablar acerca de la equidad e inclusión.

“Siempre pensé que ya sea en el sector privado construyendo viviendas, como embajadora de Estados Unidos, o en mi puesto actual, siempre he luchado por mantener el camino del Sueño de California abierto para otros”, dijo Kounalakis.

Aseveró que su experiencia en el acceso a la educación superior, vivienda, la comprensión global de la importancia de la relación entre California, México, América Central y del Sur entre otros temas, la hacen apta para continuar su puesto como vicegobernadora.

Agregó que en cuanto a la educación superior pública, ella forma parte de la junta de la Universidad de California (UC), el sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) y el sistema de colegios comunitarios.

Estos abarcan dos millones y medio de estudiantes matriculados en la educación superior pública, incluyendo desde aquellos que se quieren obtener carreras largas o quienes buscan carreras más cortas.

“Trabajo muy duro en el espacio de la educación pública, manteniéndola asequible y haciéndola más accesible para todos los californianos”, dijo la vicegobernadora.

Kounalakis se siente capacitada para enfrentar los temas de las relaciones internacionales ya que como ex embajadora de Estados Unidos pudo especializarse en conocer muy bien la región fronteriza.

Actualmente está trabajando con el gobernador Gavin Newsom para crear un nuevo cruce fronterizo en el área de Otay Mesa.

“Dirigí una misión comercial a la Ciudad de México en el primer año de mi cargo y de hecho, tengo la intención de ir a la Ciudad de México para firmar y presenciar la firma de un acuerdo con SANDAG (Asociación de Gobiernos de San Diego) y el gobierno de México nuevamente, mientras avanzamos en la construcción de Otay Mesa”, explicó.

Su estancia en algunas propuestas

La vicepresidenta dijo que ella es una mujer de fe y miembro de la comunidad ortodoxa griega, pero cree que el gobierno y, en particular, los de la derecha están presionando al gobierno para interferir en los derechos de la mujer. Esto incluye las decisiones tomadas con la familia y médicos.

Esto lleva a que apoye la Proposición 1, la cual garantiza el derecho al aborto y la anticoncepción en la Constitución de California, dificultando la restricción del acceso a los anticonceptivos o al aborto en el futuro.

“La Proposición 1 se incluirá en la constitución de California”, dijo Kounalakis. “Estos derechos fundamentales para las mujeres, para la anticoncepción y, en el caso del aborto, esto es muy importante para que las mujeres podamos votar y controlar nuestras decisiones sobre tener hijos, controlar nuestra salud y seguridad fundamentales”.

Puso como ejemplo a ella y a su hermana, quien a los 19 años ya estaba casada y con su primer bebé. Por su parte, Kounalakis tuvo a su primer bebé a los 35 años lo que permitió tener la oportunidad de estudiar y trabajar en su carrera.

“Se trata mucho de la salud de la mujer, pero también de tomar decisiones sobre lo que queremos para nosotras mismas para nuestro futuro”, dijo la vicepresidenta.

En cuanto a las propuestas sobre los casinos y las apuestas indicó que en California, existe una tradición de décadas de antigüedad, en la que hay acuerdos con las comunidades nativas americanas de que las apuestas y los casinos funcionan en tierras soberanas de las comunidades indígenas.

“Este acuerdo ha sido muy bueno. No perfecto, pero muy bueno en el transcurso de las últimas décadas”, dijo Kounalakis. “Así que todos estamos muy convencidos de que si van a haber apuestas en línea, deberíamos trabajar con nuestras comunidades nativas americanas y no con una gran empresa nacional que, francamente, se llevará las ganancias. Por eso estoy a favor de la Proposición 26 y no a la 27”.

Posible gobernadora en el futuro

Kounalakis enfatizó que el puesto de vicegobernador es una oportunidad de entrenamiento para eventualmente ser gobernador. Explicó que trabaja en estrecha colaboración con Newsom, incluso ha intervenido cuando es necesario.

“Este año, cuando él estaba de viaje, promulgé varios proyectos de ley, incluyendo la extensión de nuestro programa de protección de alquileres”, dijo Kounalakis. “Cuando hice eso, me convertí en la primera mujer en firmar proyectos de ley en el estado de California y estoy muy orgullosa de esa oportunidad”.

Agregó que en California nunca ha habido una mujer gobernadora y ella cree que al estar muy cerca del puesto lo correcto sería intentarlo.

“Así que durante los próximos cuatro años voy a trabajar muy duro para seguir hablando con la gente y generar apoyo para finalmente, con suerte, postularme para gobernadora algún día”, reiteró.