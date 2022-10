Partido Republicano presentó demanda contra Google por marcar sus correos como spam

El Partido Republicano (RNC) presentó una demanda en contra de Google por presuntamente haber clasificado como spam millones de correos electrónicos de campaña enviados a personas de todo el país. Los documentos judiciales presentados por los republicanos aseguran que la decisión de la compañía se debe a las opiniones del partido republicano.

Esta demanda llega luego de meses en los que el Partido Republicano ha venido denunciando el presunto sesgo de Google en comparación con los correos enviados por parte del Partido Demócrata.

De acuerdo con una investigación presentada por la Universidad Estatal de Carolina del Norte publicada recientemente, Google envió una mayor proporción de correos republicanos a la carpeta de spam, afectando así su capacidad de comunicarse con sus partidarios. Ante esta situación se inició un movimiento en el Senado para evitar que proveedores de correo electrónico como Gmail no puedan filtrar este tipo de mensajes utilizando algoritmos, tal y como viene sucediendo hasta ahora.

“Esta discriminación ha estado en curso durante unos diez meses, a pesar de los mejores esfuerzos del RNC para trabajar con Google”, sostienen los republicanos.

Las quejas del Partido Republicano han sido escuchadas por Google, la cual lanzó en septiembre un sistema que ayudará a evitar que los correos sean marcados como spam. No obstante, un informe publicado por The Verge reveló que pese a esto los republicanos han optado por no utilizar este sistema cuyos únicos requisitos son cumplir con ciertos parámetros de seguridad y buenos estándares de manera tal que puedan enviar correos electrónicos masivos sin problema.

Los republicanos también aseguran que Google aplica “filtros” en momentos cruciales en los que el RNC intenta recaudar fondos de los votantes de su partido de cara a las elecciones de mitad de mandato previstas para el mes de noviembre.

“A lo largo de 2022, la RNC se ha comprometido con Google mes a mes para obtener una explicación y una solución. Pero todas las explicaciones han sido refutadas y todas las soluciones han fallado”, afirman.

En este sentido aseguran que la postura de Google al obstaculizar la recaudación de donaciones le costó al partido unos $75,000 en donaciones perdidas, con pérdidas a largo plazo que podrían representar millones.

