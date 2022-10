Productos de lavandería que te hacen gastar mucho dinero

Las peores lavadoras, secadoras de ropa, y detergentes de lavado, según las pruebas de Consumer Reports

Si en estos días te sorprende el precio del agua embotellada, el pasillo de los productos para lavar la ropa te dejará helado (el agua, al menos, es esencial). Con la inflación actual, los detergentes para la ropa pueden costar hasta $28 la botella. Y algunos, según las pruebas de Consumer Reports, sólo limpian un poco mejor que, digamos, el agua corriente.

Pero el detergente a precios exagerados no es lo único que puede hacer que lavar la ropa sea más costoso de lo que debería. Hay lavadoras que gastan galones de agua y dejan la ropa tan sucia y deslucida que hace falta un segundo lavado. Hay secadoras que tardan más que otras en secar completamente la ropa, lo que encarece tu factura de electricidad. Y luego están todos esos productos de lavandería adicionales que te hacen perder dinero prometiéndote que la ropa quedará más brillante, más fresca y más limpia que nunca. Si a esto le agregamos la inflación, el dinero se va por el desagüe en cada lavado.

Los precios de las lavadoras y secadoras de ropa, por ejemplo, han subido entre un 10% y un 20% en comparación con los días anteriores a la llegada del COVID, según el analista principal de CR, Mark Allwood. Esto incluye tanto las de bajo rendimiento como las de alto rendimiento. Los electrodomésticos que no resisten la prueba del tiempo también te costarán más. Por eso, las puntuaciones generales de nuestras calificaciones de lavadoras de ropa y secadoras incorporan datos de encuestas sobre la fiabilidad prevista y la satisfacción del propietario junto con los resultados de nuestras pruebas de laboratorio.

Aquí encontrarás un rápido vistazo a los modelos y productos que no han salido bien parados en nuestras pruebas de lavadoras de ropa, secadoras y detergentes para el lavado. Y si además quieres mejorar tu forma de lavar la ropa aprendiendo la mejor manera de hacerlo, echa un ojo a nuestra guía para principiantes sobre cómo hacer el lavado de la ropa.

Lavadoras de ropa

Lavadoras de carga frontal

La Electrolux EFLW317TlW, de $780, es actualmente el modelo con la calificación más baja de las docenas de lavadoras de carga frontal de tamaño completo que probamos. Tiene una calificación Muy Buena en cuanto a rendimiento de lavado, pero es la más brusca con los tejidos, recibiendo una calificación Deficiente en cuanto a delicadeza. También es la más ruidosa y vibra más que muchos modelos que hemos probado.

Lavadoras de carga superior de alta eficiencia (HE, por sus siglas en inglés)

Muchas lavadoras de carga superior HE, del tipo sin agitador, logran una calificación de Excelente o Muy Buena en cuanto al rendimiento de lavado, su función principal. Sin embargo, la Samsung WA41A3000AW, de $575, gana apenas una calificación de Regular en cuanto a la limpieza, dejando muchas de las manchas que tienen nuestras muestras. Además, durante su tiempo de lavado de 75 minutos, podría desatar la rotura de un dique porque logra una puntuación Deficiente en su eficacia para el uso de agua (empatada con la peor en esta categoría).

Máquinas agitadoras de carga superior

La Maytag Commercial MVWP576KW es, en gran medida, la agitadora de carga superior peor valorada en nuestras calificaciones, logrando una pésima calificación en el rendimiento de lavado. ¿Qué recibes por tu dinero? Ni un funcionamiento silencioso ni eficiencia en el consumo de agua, porque es ruidosa y derrochadora en ambos aspectos, según nuestras pruebas. La lavadora Amana NTW4516FW, de $520, no es mucho mejor en estas áreas.

La Kenmore 20232, de $545, y la Amana NTW4516FW, de $520, tienen una calificación ligeramente mejor para el lavado, pero son peores en cuanto a la eficiencia energética y reciben una calificación Deficiente en cuanto a la eficiencia en el uso del agua, lo que significa, en parte, que extraen menos agua de la ropa, por lo que el tiempo de secado es mayor.

Secadoras de ropa

Cualquier secadora puede hacer su trabajo, eventualmente. Pero las secadoras que funcionan demasiado tiempo, que usan un calor demasiado alto o que secan demasiado la ropa son un desperdicio de dinero. Todo lo anterior es más dañino para los tejidos y supone un mayor consumo de energía. Invertir en una lavadora de alto índice de centrifugado y en una secadora con certificación Energy Star puede ayudarte a ahorrar en el secado de la ropa y, al mismo tiempo, a minimizar los daños en la misma.

La Whirlpool WED4985EW, de $715, está empatada en nuestras calificaciones como la secadora de peor rendimiento y está entre las más ruidosas. Con 5.9 pies cúbicos de capacidad, es también una de las secadoras eléctricas más pequeñas de nuestra calificación.

Y el hecho de que una secadora tenga un precio elevado no significa que cumpla con su cometido. La LG WM3997HWA, una lavadora/secadora todo en uno, cuesta $2,000 pero sólo recibe una calificación de Regular en cuanto al rendimiento de secado (es la otra secadora con peor rendimiento). Y ninguna de estas máquinas tiene un sensor de humedad, lo que las hace propensas a secar demasiado la ropa.

Detergentes para lavar la ropa

Hay varias formas de malgastar el dinero en detergentes para la ropa: pagando demasiado, usando demasiado y eligiendo un detergente poco efectivo, en primer lugar. Ahora que los detergentes son concentrados, es fácil usar demasiado si no se mide. Usa siempre la cantidad recomendada, que suele ser de 1½ onzas (3 cucharadas) para una carga normal. Usar demasiado detergente también puede hacer que se desperdicie agua porque un exceso de espuma puede hacer que la lavadora prolongue el ciclo de enjuague.

Los precios de los detergentes varían mucho, y el costo no siempre se corresponde con el rendimiento. El Tide Hygienic Clean Heavy Duty 10X es uno de los detergentes más eficaces para combatir las manchas en nuestras calificaciones, pero a 44 centavos por carga, cuesta más del doble que el mejor calificado Persil ProClean Stain Fighter, 21 centavos por carga, y cuatro veces más que el Kirkland Signature (Costco) Ultra Clean Liquid, 11 centavos por carga, una de las CR Best Buy (Mejores Compras de CR).

Y luego están los detergentes que no sirven para sacar las manchas comunes, como las de aceite corporal, suciedad y chocolate, incluyendo Era 3X Oxibooster, Gain Original Liquid y Sun Triple Clean.

Ninguna de las tiras de detergente que probamos fue eficaz para limpiar las manchas, así que, aunque son mejores para el medio ambiente, no son necesariamente buenas para tu presupuesto, a menos que las combines con un pretratamiento o un quitamanchas. Encontrarás opciones mucho mejores en nuestra calificación de detergentes para la ropa.

Suavizantes, potenciadores de fragancia y realzadores de color

Es posible que veas botellas coloridas para la ropa apiladas en las estanterías de tu supermercado como si fueran trofeos. Pero sus llamativos anuncios no siempre los convierten en un premio. CR no prueba todos los productos de lavandería. Pero sabemos reconocer una tontería cuando la vemos.

¿Son realmente necesarios los suavizantes, los potenciadores de fragancia, los potenciadores de color, los protectores antiestáticos y las hojas de secadora? La verdad es que no, a no ser que tu ropa sea pegajosa o sucia, o que seas muy exigente con el olor a “isla fresca”. (Esto no descarta la fascinación del consumidor por la ropa limpia que además huele de maravilla. Es realmente popular).

Estos productos podrían deshacer la estática, dar brillo a los colores o anular los olores, pero pueden dejar residuos en la ropa. Y eso puede provocar sarpullidos si tienes alergias o una piel sensible.

Según Rich Handel, experto en lavandería de CR, si lavas la ropa correctamente con un detergente eficaz (incluso con fragancia) y terminas las cargas con una secadora de alto rendimiento, pocos de esos productos auxiliares son necesarios. Así que puedes ahorrar algo de dinero prescindiendo de ellos. Deja que tus máquinas de lavandería y los detergentes hagan lo suyo.

¿Debes lavar la ropa con agua caliente?

¿Crees que tu ropa queda más limpia con agua caliente? Un experto en electrodomésticos de Consumer Reports le explica al presentador del programa de televisión “Taller del Consumidor“, Jack Rico, por qué podría no ser necesario lavar la ropa a una temperatura más alta.

