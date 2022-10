Daniela Spanic, hermana de Gaby Spanic, acusa a su chofer de estar involucrado en su agresión

La polémica agresión a Daniela Spanic, hermana de la famosa actriz Gaby Spanic, continúa en investigación. Esta vez la gemela de la protagonista de ?La Ursurpadora? insiste que el ataque del que fue víctima el pasado 20 de octubre fue premeditado y acusó a su chofer de estar detrás de este incidente, pues aseguró que no hizo nada y que se burló de ella.

Destacó que su ex esposo Ademar Nahum Zacarias, le paga al hombre, por lo que dio a entender que también sospecha que podría estar involucrado, al igual que lo hizo hace unos días su hermana, la actriz Gabriela Spanic, quien salió a su defensa en redes sociales.

La revista Tv Notas publicó una nota sobre el caso de Daniela Spanic, en donde entrevistó a la ex actriz, quien dio detalles de lo que pasó el día del ataque. La originaria de Venezuela indicó que se encontraba en los Juzgados Familiares de la Ciudad de México, mientras esperaba para realizar un trámite relacionado a su divorcio.

De repente fue atacada por un sujeto, que la golpeó en la cabeza con una piedra y después salió huyendo, por lo que no pudo verlo a detenidamente, pero aseguró que era joven con cabello largo y estaba vestido con pantalones de mezclilla y playera.

Durante la conversación, indicó que su chofer, de nombre José Luis Leyva, se encontraba alado de ella en el momento de la agresión y no hizo nada para ayudarla.

“No dijo nada, solo comencé a llorar cuando sentí el golpe, él estaba al lado mío y no hizo nada, le valió… ese chofer siempre ha hecho lo que se le da la gana, porque me ha gritado en mi casa, me ha hecho de todo… realmente me ha hecho muchas cosas muy feas?

