El primer éxito de AC/DC: “You Shook Me All Night Long”

Cuando estaban lanzando álbumes como Dirty Deeds Done Dirt Cheap (1977), AC/DC habría parecido un candidato poco probable para convertirse en uno de los actos de música pop más vendidos de todos los tiempos. Pero en el transcurso de las próximas décadas, eso es exactamente en lo que se convirtieron estos dioses del rock australiano, y no siguiendo el ritmo de los cambios en la moda musical, sino aferrándose firmemente a un estilo musical y una estrategia comercial que han ayudado al grupo a resistir el paso del tiempo.

Con un sonido fuerte y que ahora se reconoce que influyó en casi toda la música heavy metal que siguió, AC/DC rápidamente se ganó seguidores leales entre el público de hard rock a mediados y finales de la década de 1970.

Fue “You Shook Me All Night Long” que primero dio una pista de su atractivo principal, fue el sencillo principal de lo que resultaría ser el álbum más grande de la historia de AC/DC, Back In Black (1980).

Su lanzamiento anterior, Highway To Hell(1979) había sido el primero del grupo en aterrizar en las listas de álbumes de EE.UU., pero el seguimiento planeado del grupo se vio comprometido por la muerte en marzo de 1980 del cantante principal Bon Scott, quien se atragantó con su propio vómito durante un ataque de consumo excesivo de alcohol.

Con el nuevo cantante Brian Johnson instalado solo dos meses después, el grupo formado a principios de la década de 1970 por los hermanos Malcolm y Angus Young grabó Back In Black en el verano de 1980.

El álbum pasaría un año sólido en las listas de álbumes de EE.UU. un segundo éxito en el Top 40 en la forma de su canción principal y un himno de estadio deportivo en la forma de “Hells Bells” y finalmente vendiendo más de 20 millones de copias en todo el mundo.

AC/DC nunca tendría otro sencillo tan popular como “You Shook Me All Night Long”, pero la capacidad continua del grupo para vender álbumes de rock de larga duración, incluso en una era en la que las descargas digitales han diezmado las ventas de álbumes en todos los géneros, es absolutamente sin paralelo.

El éxito comercial del grupo se debe, en parte, a su negativa a permitir que su catálogo de canciones sea canibalizado y reempaquetado en álbumes recopilatorios.

