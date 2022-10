Hay fotos de enorme pitón que anda suelta en Houston; mide entre doce y quince pies

HOUSTON – Vecinos en el oeste de Houston se encuentran bajo alerta porque una enorme serpiente pitón anda suelta, y varios vecinos ya han reportado haberla visto.

Se les aconseja a residentes del vecindario BriarGrove Park que pongan mucha atención, y es que la víbora mide nada más y nada menos entre 12 y 15 pies.

Autoridades dicen no saber si la serpiente tiene dueño, pero residentes en áreas cercanas a Briargrove Park dijeron haberla visto desde el pasado jueves y la última vez fue en el complejo de apartamentos West Belt Townhomes.

Houston, we have a problem: There's a 12-15 feet long python on the loose. pic.twitter.com/sA8zqMOULn — HLN (@HLNTV) October 24, 2022

Vecinos se encuentran en alerta y están pendientes de lo que pudiera ocurrir si ese animal sigue suelto cerca de sus viviendas. As if we don't have enough danger to worry about in Houston! Now this! ?

About 3 miles from my house!https://t.co/Ysb1zHUAVT— Hart (@BalancedHart) October 23, 2022

?Es aterrador para cualquiera y para personas con niños pequeños, gatos, perros, cachorros y que una serpiente de esas se lo pueda tragar? dijo Clayton Lee quien vive en la zona en una entrevista con KPRC 2..

Agregó que la administración del complejo envió una nota de advertencia a los residentes