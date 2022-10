Fernando Hierro ya contaría con el primer refuerzo de las Chivas de Guadalajara para el Clausura 2023 de la Liga MX

Con la llegada de un nuevo directivo, las Chivas de Guadalajara ya estarían armando su nuevo equipo de cara al Clausura 2023 de la Liga MX. Como resultado, Fernando Hierro, directivo del club tapatío, estaría avanzando para así contar con el primer refuerzo estelar del club.

Se trata de Víctor Guzmán de los Xolos de Tijuana, elemento que dejaría al conjunto de la frontera para así recalar en el rebaño sagrado, según la información dada a conocer por Érick López para TUDN, el mismo ya estaría en la fase final de las negociaciones para así llegar al conjunto tapatío.

Así es como el jugador formado en la cantera rojiblanca regresaría a ver acción en el Estadio Akron junto al resto del conjunto, el cual también estaría por confirmar su nuevo entrenador, esto tras la salida de Ricardo Cadena con resultados positivos, pero que no convencieron al dueño del club Amaury Vergara.

La información que sale desde México indica que el próximo estratega que estará frente al club sería Albert Celades entrenador que sería el elegido para llegar en los próximos días y así poder arrancar la pretemporada en las siguientes semanas.

Sin embargo, si la llegada de Celades no se concreta, se cree que Chivas buscaría nuevamente en la Major League Soccer, en especifico en el Cincinatti Brandon Vázquez, algo que se buscó en el pasado, pero no se realizó motivado a que no quiso desembolsar 5 millones de dólares necesarios para activar su salida del club estadounidense.

