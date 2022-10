Luchando por un aire limpio

Piense en el último día que tuvimos mala calidad del aire. Tal vez sus hijos no fueron a la práctica de fútbol, o tal vez usted no salió a correr por la mañana. Puede que veamos situación como un inconveniente ocasional, pero el hecho es que 38 de los 39 millones de californianos, casi todos nosotros, respiramos regularmente aire que pone en riesgo nuestro bienestar. La contaminación de nuestro aire es una crisis constante de salud pública.

Los Ángeles y Riverside representan el 89% de las muertes relacionadas al aire contaminado en California, según un estudio reciente, y casi un tercio de las muertes innecesarias en los Estados Unidos.

Durante la pandemia de Covid, podríamos haber salvado a 4,250 californianos si la calidad del aire hubiera cumplido con los estándares nacionales.

Como médico, veo de cerca los efectos de la contaminación todos los días cuando cuido a niños y familias aquí mismo, en Huntington Park. Mis pacientes llegan con asma, alergias, cáncer de pulmón y más: muchos de los casos son causados por la exposición a largo plazo, empeorada por los días de mala calidad de aire.

Si hay un incendio forestal que causa estragos en la calidad del aire regional, puedo anticipar el aumento de pacientes que piden citas para atender sus condiciones respiratorias.

Trabajo con cada paciente para asegurar que reciba la mejor atención posible, pero no puedo decirles que no respiren. Cada vez más, mis recetas incluyen, “no salga de su casa en días de mala calidad de aire, o su condición empeorará”. Como médico, es desgarrador saber que existen factores externos tan dañinos que no puedo controlar. Les doy el mejor tratamiento posible a mis pacientes, pero yo solo no puedo resolver los problemas que provocan nuestra crisis de medio ambiente: las emisiones de automóviles y camiones, y los incendios forestales.

En años recientes, California ha tomado grandes pasos para aumentar el porcentaje de energía de nuestra red que proviene de fuentes renovables en vez del petróleo y el gas, reduciendo las emisiones de las centrales eléctricas para luchar contra el cambio climático.

Los dos mayores desafíos que quedan por abordar son las emisiones de automóviles, camiones y tránsito; y las emisiones de los incendios forestales. La Proposición 30, que estará en la boleta electoral el mes que viene, está hecha a la medida para reducir las emisiones de estas dos fuentes y ponernos camino hacia un aire más limpio.

Primero, la Proposición 30 nos ayudará a hacer más factibles los vehículos de cero emisiones (ZEV), con inversiones masivas en estaciones de carga y reembolsos para que los californianos de ingresos bajos y medianos compren autos eléctricos.

También hay apoyo para aumentar el transporte público (piense en autobuses eléctricos y carriles para bicicletas) y para ayudar a los vehículos agrícolas y comerciales, como los camiones pesados, a cambiar a la electricidad.

Actualmente, California está por prohibir la venta de autos nuevos de gasolina a partir del 2035, pero con un precio promedio de $66,000, los autos eléctricos están fuera del alcance de la mayoría de los californianos. La Proposición 30 hace más posible el cambio a vehículos limpios para que reduzcamos las emisiones rápido, mientras aseguramos que los californianos de clase trabajadora no se queden atrás.

La segunda parte de la Proposición 30 financia la prevención y la respuesta a los incendios forestales para abordar la contaminación por partículas peligrosas emitidas por los incendios forestales en nuestro estado. Así se ponen peores las temporadas de incendios forestales, CAL FIRE necesita más recursos: nueva tecnología para detectar incendios más temprano, más bomberos para responder más rápidamente en cada parte del estado, y fondos para garantizar que hagamos todo lo posible para proteger hogares, crear espacios defendibles y manejar mejor los bosques.

Estos programas se financiarán con un pequeño impuesto del 1.75% a los californianos que ganan más de $2 millones de dólares. Nadie más pagará un centavo. De hecho, la mitad de los fondos ZEV de la Proposición 30 se destinarán a comunidades de bajos ingresos, que sufren más la contaminación del medio ambiente.

Esta histórica iniciativa electoral se apega a los valores de California. Su financiación provendrá únicamente del 0.2 % de los californianos que más pueden pagarlo, y restaurará el aire limpio a las familias de ingresos bajos y medios que más lo necesitan, sin costo alguno para ellas. Recauda recursos de manera justa y los invierte equitativamente.

La Proposición 30 reducirá drásticamente la contaminación del aire en California y, al hacerlo, promoverá acciones efectivas para frenar el cambio climático. No tenemos que aceptar un mundo con tasas abrumadoras de asma infantil, incidencia de cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas. Podemos optar por invertir en un futuro más saludable y seguro para todos los californianos. Vote como yo: sí a la Proposición 30.

(*) El Dr. Michael Mahfouz es propietario de Clínicas San Miguel y San Miguel Urgent Care.