Kelly Osbourne y su drástica transformación a través de los años

Kelly Osbourne debutó en televisión con el reality “The Osbournes”, donde compartió pantalla junto a su familia, incluyendo a la leyenda del rock, Ozzy. Fue esta exposición a temprana edad lo que provocó que la joven se convirtiera en el blanco de críticas por su físico.

Fiel a su estilo, la joven destacó dentro del programa gracias a sus arriesgados looks y elecciones de maquillaje donde el abundante delineador negro era la estrella del show. Eso sí, la en ese entonces adolescente no se libró de los comentarios señalando su apariencia física, especialmente su peso.

No obstante, la socialité que hoy cumple 38 años de edad ha sabido dar cachetada con guante blanco a sus detractores. Y es que a través de redes sociales, ha compartido su travesía hacia una vida saludable y de amor propio.

Como resultado de su disciplina, Kelly se ha despedido de poco más de 80 libras, y vaya que lo ha dejado ver por medio de sus más recientes publicaciones en Instagram. Dentro de los cambios más notorios entre el público destacan sus pómulos marcados y el rostro más delgado.

Aunque para el mundo entero esta imagen resulta contrastante para la imagen que Osbourne poseía hasta hace unos años, ella prefiere tomarse las cosas con calma y no obsesionarse con una talla o peso en específico.

Bajo la misma tesitura, Kelly nunca ha escondido los problemas que ha sufrido debido al tratamiento que la prensa ha hecho sobre su aspecto físico. De hecho, en 2011 confesó que las críticas que recibía por su peso la orillaron a odiarse a sí misma y a terminar enganchándose en las adicciones. View this post on Instagram A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne)

Por más de un lustro, la joven logró mantenerse alejada de las tentaciones, pero al igual que muchos, el periodo de aislamiento por la pandemia la hicieron recaer. “Pensé que podría beber como una personal normal, pero descubrí que nunca será así”, señaló en una entrevista tras salir de rehabilitación.

Ahora la británica está enfocada por completo en su proceso de recuperación e incluso compartió una fotografía con sus seguidores para demostrarlo. “Ella está de regreso ¡Hagámoslo!”, escribió para acompañar una fotografía que publicó el pasado mes de abril.

Te puede interesar:

? ¿Volverán los Osbourne a la televisión?

? Todo lo que se sabe de la recaída de Kelly Osbourne luego de años de sobriedad

? Kelly Osbourne se venga de todos aquellos hombres que la rechazaron por gorda