“Tato” Noriega regresa a Rayados, ahora como presidente deportivo y no promete títulos: “no soy mago, vamos a trabajar”

José Antonio Noriega volvió a ser rayado. Luego de jugar un lustro con el equipo de Monterrey, de 1992 a 1997, en el que consiguió la Recopa de la Concacaf, El Tato fue anunciado por la directiva del club como su nuevo director deportivo.

Fue a través de un comunicado en sus redes sociales que el equipo le dio la bienvenida al exfubolista, quien llega para ocupar el cargo que dejó vacante Duilio Davino.

“El club de futbol Monterrey informa que su Consejo de Administración acordó nombrar a José Antonio ‘Tato’ Noriega como presidente deportivo de la institución, cargo que ocupará a partir del martes 1 de noviembre de 2022”, explica el mensaje difundido.

Por su parte, a pesar de que aún no entra en funciones de forma oficial, el exmediocampista, quien marcó 54 goles en la Liga MX, ya brindó sus primeras declaraciones, que fueron mesuradas, ya que no prometió títulos, ni liderato ni grandes fichajes ni nada, simplemente trabajo.

“No soy un mago, soy una persona que valora mucho el trabajo en equipo y rodearme de gente capaz, hay cimientos para hacer crecer aún más”, explicó.

Lo único que se atrevió a predecir fue que Rayados se mantendrá en los primeros lugares del campeonato mexicano, esto a pesar de que el club cuenta con la nómina más alta de la Liga MX.

“Seguir estando en los primeros lugares, hay que recordar que el futbol no es línea ni matemático, no siempre la nómina más cara tiene que ser el primer lugar”, acotó.

El “Tato” también se refirió a la gran afición de la ciudad, la cual para él es la mejor de todo el país.

“Voy a ser humilde, trabajo en equipo, valoraré a la afición, cuando uno es jugador tal vez no tienes conciencia del valor que tiene la afición que es lo más importante, sin una afición no existe el club y es la mejor afición de México, imagínate; voy a tratar de mejorar esa conexión”, aseguró.

“Es mucho lo atractivo de esta ciudad, de este equipo, de la institución que conozco perfectamente y que conozco mucho y es para entusiasmar a cualquiera… es un reto muy bonito, muy interesante, para el que me siento preparado, me motiva muchísimo, porque Monterrey es un equipo referente hoy en día”, complementó.

“La intención es siempre crecer, siempre intentar ganar, siempre darles alegrías, y ser inteligentes para conseguirlo. Estaremos muy cercanos, tratando de escuchar y de retribuir su apoyo”, José Antonio Noriega. 🗣️



¡Bienvenido a Casa, “Tato”! 🏟️💙— Rayados (@Rayados) October 26, 2022

Finalmente, sobre el trato con el entrenador Víctor Manuel Vucetich, mencionó que no ha hablado con él, pero dijo conocerlo bien, ya que como futbolista estuvo bajo sus órdenes en dos periodos distintos, y que está seguro de que trabajarán bien en conjunto.

“No he hablado con Víctor, quiero hacerlo pronto, nos conocemos bien, me dirigió dos veces, conozco a su cuerpo técnico, no será ninguna sorpresa ni novedad, sé de su calidad humana“, concluyó.

