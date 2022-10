VIDEO: Mon Laferte une a Belinda y Cazzu de manera inesperada y así se expresó de las cantantes

La polémica ruptura entre Belinda y Christian Nodal, mantiene a ambos artistas bajo los reflectores. Y esta vez no fue la excepción, pues la intensa relación del sonorense con la rapera argentina sigue dando de qué hablar.

Y es que al parecer Cazzu y Belinda solo tendrían en común haberse fijado en el mismo hombre, pero todo indica que no es así. Pues todo cambió luego de que Mon Laferte anunciara su boda con el músico Joel Orta ya que ambas se sumaron a las felicitaciones.

“Acepto. Te amo, Joel. Hasta el infinito y más allá”, es el mensaje con el que hace algunos días la cantante chilena anunció su boda con el músico Joel Orta, padre de su hijo que lleva el mismo nombre, junto a un par de románticas fotografías en la que se le puede ver con su vestido de novia caminando de la mano de su ahora esposo y otra en la que realizan su primer baile de pareja en la ceremonia.

Las muestras de cariño y las felicitaciones no se hicieron esperar, entre los famosos que enviaron mensajes se encuentran Kany García, Joy, Gloria Trevi y Ximena Sariñana, aunque destacaron los que plasmaron Belinda y Cazzu demostrando que, además de su polémico romance con el intérprete de “Botella tras botella”, las une su amistad con la voz de “Tu falta de querer”.

En entrevista para “Ventaneando”, la cantante habló de su más reciente unión y señaló que por el momento no contemplan una luna de miel debido a sus compromisos de trabajo y su vida como papás, aunque aún está en sus planes disfrutar de unas vacaciones juntos.

“No, sí hemos tenido nuestra luna de miel antes, durante, después, siempre se puede tener luna de miel, estamos también aprendiendo en esta vida a ser papás, a ser compañeros, a ser pareja, a ser amigos. Es lindo el acto de juntarte con todas las personas que sean importantes en tu vida, contarles que elegí a este compañero para que me acompañe y es el papá de mi hijo, bueno así lo veo yo. No era algo que tenía en la mente como el matrimonio, pero muy lindo la verdad”. MON LAFERTE

Mon Laferte también fue cuestionada sobre la posibilidad de hacer una colaboración con la rapera argentina y Belinda, aunque se negó a hablar su controversial vida amorosa se desvivió en halagos para ellas y no descartó que pudieran realizar un proyecto, pero por separado.