PROPOSICIÓN 27: PERMITIR APUESTAS DEPORTIVAS EN LÍNEA

¿QUÉ ES LO QUE HARÍA?

La Prop. 27 permitiría a tribus autorizadas y compañías de juegos de ofrecer apuestas deportivas en teléfonos móviles y en línea para adultos mayores de 21 años fuera de las tierras tribales de los nativos americanos. Las empresas de juegos, como FanDuel y DraftKings, solo podían ofrecer apuestas deportivas si hacen un trato con una tribu.

La medida crea extremadamente umbrales altos para que las empresas de juegos hagan negocios en California, lo que hace que sea casi imposible que las empresas de juegos más pequeñas compitan.

La propuesta crea una nueva división dentro del Departamento de Justicia del estado para regular las apuestas deportivas en línea. Esa división también podría decidir si aprueba nuevas formas de juego, como apuestas en programas de premios y videojuegos. También otorga al Departamento de Justicia facultades adicionales para abordar las apuestas deportivas ilegales.

Las tribus y las empresas de juegos pagarían algunas tarifas e impuestos al estado que podrían ascender a varios cientos de millones de dólares al año estiman analistas estatales. La cantidad real es incierta, en parte porque los operadores de juegos pueden deducir ciertos gastos para reducir su factura de impuestos.

Después de cubrir los nuevos costos regulatorios del estado, la mayor parte del dinero se usaría para abordar la falta de vivienda y los programas de adicción al juego, mientras que 15% se destinaría a las tribus nativas americanas que no participan en las apuestas deportivas.

¿POR QUÉ ESTÁ EN LA BOLETA?

Apuestas deportivas, distintas de las carreras de caballos, no es legal en California actualmente.

La Corte Suprema de EE.UU. permitió a los estados legalizar las apuestas deportivas en 2018. Desde entonces, 35 estados más DC han hecho el movimiento. Se ha demostrado que es un gran negocio: los estadounidenses apostaron más de $57 mil millones en apuestas deportivas en 2021. La explosión de las apuestas deportivas también ha preocupado a defensores, quienes dicen que la adicción al juego aumentará y que la investigación sobre los efectos a largo plazo de la legalización de las apuestas deportivas se ha quedado corta.

Los legisladores de California intentaron negociar un acuerdo sobre apuestas deportivas en 2020, pero no pudieron resolver uno a tiempo para incluir una medida en la boleta. Luego vino una avalancha de grupos que intentaban calificar sus propias iniciativas de apuestas deportivas para las elecciones de 2022. En última instancia, dos medidas diferentes llegaron a la boleta electoral. La Prop. 27 permitiría las apuestas deportivas en línea en todo el estado, mientras que la Prop. 26 permitiría las apuestas deportivas en persona solo en casinos tribales y pistas de carreras de caballos. Si ambos se aprueban, ambos podrían entrar en vigor, pero lo más probable es que lo decida un tribunal.



ARGUMENTOS

A favor

Los partidarios dicen que la Prop. 27 crearía una fuente permanente de financiamiento para reducir la falta de vivienda y permitirá que todas las tribus se beneficien, incluidas las tribus que decidan no ofrecer apuestas deportivas. Protegería contra el juego de menores con multas para los infractores y prohibiría las apuestas en eventos deportivos juveniles.

Partidarios

⦁ Yes on Prop. 27 committee

⦁ FanDuel, DraftKings, BetMGM y otras cuatro empresas de juegos, que financian la medida

⦁ Tres tribus nativas americanas: Santa Rosa Rancheria Tachi Yokut Tribe, Middletown Rancheria of Pomo Indians y Big Valley Band of Pomo Indians

⦁ Alcaldes de Fresno, Sacramento, Oakland y Long Beach

⦁ Algunos defensores de personas sin hogar, incluidos los Servicios Comunitarios del Área de la Bahía y la Coalición Regional de Sacramento para Terminar con la Falta de Vivienda

⦁ Liga Mayor de Béisbol

En contra

Los opositores dicen que la Prop. 27 convertiría cada teléfono celular y computadora en un dispositivo de juego. Dicen que aumentaría los riesgos de los menores de edad y los problemas con el juego. También dicen que alejaría el negocio de los casinos tribales y amenazaría la soberanía tribal porque las tribus tendrían que ceder algunos de sus derechos para poder ofrecer apuestas deportivas. Y argumentan que la mayor parte del dinero iría a empresas de otros estados.

Oponentes

⦁ No on Prop. 27 committee

⦁ 50 tribus nativas americanas y organizaciones tribales

⦁ Partido Demócrata de California

⦁ Partido Republicano de California

⦁ Vicegobernadora Eleni Kounalakis

⦁ California Teachers Association, Communication Workers of America, United Food and Commercial Workers, líder laboral Dolores Huerta

⦁ Defensores de la falta de vivienda y la vivienda, incluida la Coalición sobre la falta de vivienda de San Francisco y la Coalición de California para la vivienda rural



Recaudación de fondos

En esta carrera se ha invertido un total de 404.4 millones de dólares. (Nota: un comité tribal está recaudando dinero en las campañas de la Proposición 26 y 27, por lo que esas contribuciones aparecen en ambos conjuntos de datos). Todavía no ha habido gastos independientes. Los gastos independientes son cuando las empresas y organizaciones gastan para apoyar u oponerse a las campañas. No hay límites de gasto.



Encuestas pasadas

Sept. 22-27, 2022

S­­í 27%

No 53%

No sabe 20%

Muestra: 9,939 votante

Margen de error: +/-2 %

Fuente: Berkeley Institute of Governmental Studies

Para leer el artículo completo visite https://calmatters.org/.