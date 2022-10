PROPOSICIÓN 29: IMPONER NUEVAS REGLAS A LAS CLÍNICAS DE DIÁLISIS

¿QUÉ ES LO QUE HARÍA?

Esta medida requeriría que las clínicas de diálisis renal tuvieran al menos un médico, enfermero practicante o asistente médico con seis meses de experiencia relevante disponible en el sitio o, en algunos casos, a través de telesalud. También requiere que las clínicas informen datos de infección al estado, así como una lista pública de médicos que tengan una participación de propiedad de 5% o más en una clínica. La medida también prohíbe que las clínicas cierren o reduzcan los servicios sin la aprobación del estado y rechacen el tratamiento a las personas según su tipo de seguro.

¿POR QUÉ ESTÁ EN LA BOLETA?

Esta es la tercera vez que un sindicato, Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, persigue a las clínicas de diálisis a través del proceso de votación. El sindicato dice que quiere reformar la industria en auge y aumentar la transparencia, mientras que las empresas de diálisis que gastaron millones para derrotar las dos medidas anteriores dicen que es una estratagema sindical para presionar a las clínicas y organizar a los trabajadores de diálisis.

Hay alrededor de 650 clínicas de diálisis en todo el estado y alrededor de 80,000 californianos reciben el tratamiento que salva vidas. Los analistas estatales estiman que las clínicas tienen ingresos totales de aproximadamente $3.5 mil millones al año y que dos empresas privadas con fines de lucro, DaVita Inc. y Fresenius Medical Care, poseen u operan las tres cuartas partes de las clínicas.



ARGUMENTOS

A favor

Los partidarios argumentan que las empresas de diálisis no invierten lo suficiente en la atención y seguridad del paciente a pesar de ser muy rentables. El proceso de una hora de duración de extraer sangre, filtrarla y devolverla al cuerpo es un proceso físicamente agotador que deja a los pacientes vulnerables a complicaciones médicas. Tener un médico o una enfermera practicante, además del personal actual, disponible en todo momento podría ayudar a reducir las hospitalizaciones, dicen los defensores. Mientras tanto, agregar requisitos de informes aumentaría la transparencia en el negocio de diálisis.

Partidarios

⦁ Service Employees International Union-United Healthcare Workers West

⦁ Partido Demócrata de California

⦁ Sí en el comité 29

⦁ Federación Laboral de California

En contra

Los opositores dicen que esta medida es innecesaria ya que las clínicas ya brindan atención de calidad y cuentan con el personal necesario para tratar y monitorear a las personas. Los pacientes también pueden comunicarse con sus nefrólogos a través de la telemedicina si es necesario. Además, dicen los opositores, las clínicas ya informan datos de infección al gobierno federal. La oposición advierte que estos nuevos requisitos podrían tener consecuencias peligrosas: agregar médicos aumentaría los costos de las clínicas, lo que empujaría a algunas a reducir el horario o cerrarlas.

Oponentes

⦁ No Prop. 29 committee

⦁ Davita, Inc.

⦁ Fresenius Medical Care

⦁ American Academy of Nephrology PAs

⦁ Asociación Americana de Enfermeras

⦁ Asociación Médica de California

⦁ Cámara de Comercio de California

⦁ Partido Republicano de California



Recaudación de fondos

En esta carrera se ha invertido un total de 86.4 millones de dólares. Todavía no ha habido ningún gasto independiente. Los gastos independientes son cuando las empresas y organizaciones gastan para apoyar u oponerse a las campañas. No hay límites de gasto.