PROPOSICIÓN 30: IMPUESTO A MILLONARIOS POR PROGRAMAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

¿QUÉ ES LO QUE HARÍA?

La Prop. 30 haría imponer un aumento del impuesto sobre la renta personal de 1.75% a los californianos con mayores ingresos, por la parte de sus ingresos por encima de $2 millones, por año para financiar un conjunto de programas climáticos. El objetivo es limpiar el aire sucio del estado y ayudar a cumplir con los ambiciosos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

La propuesta crea una nueva fuente de ingresos para subsidiar vehículos de cero emisiones y financiar la respuesta y prevención de incendios forestales, entre $3.5 mil millones y $5 mil millones anuales, creciendo con el tiempo, según analistas estatales.

La mayor parte del dinero, aproximadamente 80%, se destinaría a reembolsos para las personas que compran automóviles de cero emisiones y para construir más estaciones de carga. La mitad de esa financiación se destinará a los residentes de ingresos bajos y medios, que se ven afectados de manera desproporcionada por la mala calidad del aire y la fuerte contaminación. El estado ya gasta millones cada año en programas de vehículos de cero emisiones y dedicó $10 mil millones adicionales durante los próximos cinco años a esos programas en el presupuesto de este año.

Una cuarta parte del dinero de los impuestos proporcionaría fondos para contratar y capacitar a los bomberos, que luchan contra incendios forestales cada vez peores. En promedio, el estado gasta alrededor de $2 mil millones a $4 mil millones anualmente para apagar incendios forestales.

El impuesto entraría en vigor en enero de 2023 y terminaría en enero de 2043, o posiblemente antes, si el estado puede reducir sus emisiones a por lo menos 80% por debajo de los niveles de 1990 durante tres años calendario consecutivos.

¿POR QUÉ ESTÁ EN LA BOLETA?

Como parte de su estrategia para abordar el cambio climático, California ha hecho promesas audaces reducir las emisiones a 80% por debajo de los niveles de 1990 para 2050 y lograr la neutralidad de carbono para 2045. Pero la transportación sigue siendo la mayor fuente de emisiones de efecto invernadero del estado, lo que representa casi 50% de los gases de efecto invernadero de California.

El estado no podrá cumplir sus objetivos si no puede hacer la transición para dejar los combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos asequibles y eficientes son fundamentales para los esfuerzos de California para abordar el cambio climático y limpiar su aire contaminado. Para 2035, el estado planea prohibir todas las ventas nuevas de automóviles a gasolina. El estado también requerirá que los conductores de Lyft y Uber, para 2030, registren 90% de sus millas en vehículos eléctricos. Pero para muchos residentes de bajos y medianos ingresos, comprar un coche eléctrico sigue fuera de su alcance. Todavía existen muchas barreras que dificultan la obtención de un vehículo eléctrico, incluido el bajo suministro de vehículos y los altos costos, la falta de suficientes estaciones de carga y el aumento de la demanda.

Al mismo tiempo, el estado enfrenta cada vez más incendios forestales mortales y catastróficos, que contribuyen a la contaminación del aire, la mala calidad del aire y peores resultados de salud para millones de residentes



ARGUMENTOS

A favor

Los partidarios dicen que la Prop. 30 generaría fondos muy necesarios para abordar las dos causas principales de contaminación del aire en el estado: los vehículos que funcionan con gasolina y los incendios forestales. Dicen que el dinero ayudaría a acelerar la transición a los vehículos eléctricos, reforzaría la infraestructura de carga del estado y proporcionaría más recursos a los bomberos, que ahora deben trabajar todo el año para combatir y prevenir incendios forestales mortales. Argumentan que estas inversiones pondrán mejor al estado en el camino para cumplir sus ambiciosos objetivos climáticos.

Partidarios

⦁ Yes on 30 Clean Air Coalition

⦁ Cal Fire Local 2881

⦁ Asociación de Trabajadores Eléctricos del Estado de California

⦁ Unite HERE

⦁ Partido Demócrata de California

⦁ Lyft

⦁ State Building and Construction Trades Council

⦁ California Environmental Voters

En contra

Los opositores dicen que la Prop. 30 es un aumento de impuestos innecesario que los californianos no necesitan porque todos están sintiendo los efectos de la alta inflación, el aumento de los precios de la gasolina y el aumento del costo de vida. Dicen que los californianos ya pagan las tasas impositivas sobre los ingresos personales más altas del país y señalan que la medida aumentaría la tasa para los que ganan más de 13,3% (sobre ingresos superiores a $1 millón) a 15,05% (sobre ingresos superiores a $2 millones) cuando solo otros tres estados y el Distrito de Columbia tienen tasas superiores en los dos dígitos. Argumentan que el impuesto expulsaría a muchos residentes del estado en beneficio de un interés especial: las empresas de viajes compartidos. En su oposición, el gobernador Gavin Newsom llama a la medida un “esquema cínico” de Lyft, el mayor donante de la medida, para que los contribuyentes lo ayuden a cumplir con el mandato estatal de automóviles eléctricos para las empresas de viajes compartidos. Además, muchos opositores dicen que la reciente inversión climática de $10 mil millones de Newsom y un superávit de $97.5 mil millones en el presupuesto de este año, junto con fondos federales recientes para incentivos de automóviles eléctricos, hace que el estado esté bien equipado para pagar la transición a vehículos eléctricos y esfuerzos adicionales de prevención de incendios forestales. Si el estado necesitara más dinero, los opositores argumentan que podría aprovechar los fondos excedentes del presupuesto para pagar estos programas en curso.

Oponentes

⦁ No en el comité de la Proposición 30

⦁ Gobernador Gavin Newsom

⦁ Partido Republicano de California

⦁ Asociación de Maestros de California

⦁ Cámara de Comercio de California

⦁ Asociación de Pequeñas Empresas de California

⦁ Howard Jarvis Taxpayers Association

⦁ Tesorero del Estado Fiona Ma



Recaudación de fondos

En esta carrera se ha invertido un total de 67,4 millones de dólares. Todavía no ha habido ningún gasto independiente. Los gastos independientes son cuando las empresas y organizaciones gastan para apoyar u oponerse a las campañas. No hay límites de gasto.

Encuestas pasadas

Sept. 22-27, 2022

S­­í 49%

No 37%

No sabe 14%

Muestra: 6,939 votante

Margen de error: +/-2 %

Fuente: Berkeley Institute of Governmental Studies

Para leer el artículo completo visite: https://calmatters.org/