Youngkin es tachado de “repugnante” e “Insensible” por comentario sobre Pelosi

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, fue lapidado en redes sociales por los demócratas tras un comentario que se consideró que tomaba a la ligera el ataque violento que vivió el esposo de Nancy Pelosi.



“No hay lugar para la violencia en ninguna parte, pero vamos, bien, a enviar (a Pelosi) de regreso para que esté con él en California”, dijo Youngkin en un mitin de campaña en Stafford, Virginia.



El mensaje del gobernador de inmediato provocó que los demócratas se manifestaran a través de las redes sociales.



“Este es un comentario repugnante, vil y grosero del gobernador Youngkin”, tuiteó el representante Donald A. McEachin. “Mientras Paul Pelosi se somete a una cirugía cerebral, Glenn Youngkin lo toma como una oportunidad para (dar) golpes políticos. Este comportamiento reprobable está por debajo de la dignidad de su cargo”.



La representante Abigail Spanberger le pidió a Youngkin que se disculpe “¿Un padre, abuelo y esposo está en una cirugía cerebral después de un acto de violencia política atroz y en un mitin político para mi oponente, nuestro gobernador se burla de una esposa porque no está de acuerdo con su política?” Espero que se disculpe y muestre humanidad hacia la familia Pelosi”.



El fiscal general de Virginia, Jason Miyares tuiteó que “la violencia no tiene cabida en nuestro discurso político o en la sociedad, y cualquiera que lo haga es un cobarde que debe ser procesado con todo el rigor de la ley”.



La misma línea tomó la senadora Mamie E. Locke: “¿Entonces Christian Youngkin cree que está bien hacer un comentario sobre enviar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, a su casa en California en el contexto de que su esposo fue atacado violentamente? No está bien, no es sátira política ni forraje para su ridículo discurso”.



Paul Pelosi resultó herido el viernes por la mañana en su casa de San Francisco después de que un hombre irrumpió su morada a gritos preguntando “¿Dónde está Nancy?” y lo golpeó con un martillo.



Algunos informes iniciales de los medios dijeron que Pelosi se sometió a una cirugía cerebral después del ataque, luego se determinó que se sometió a una cirugía para reparar una fractura de cráneo y lesiones en el brazo y las manos.

