Bono, de U2, se declara un gran fan de Taylor Swift: “Soy un Swiftie”

Foto: Charley Gallay for The Weinstein Company / Getty Images

El cantante irlandés Bono acudió hace unos días al programa de televisión de Graham Norton, en el que también estuvo como invitada Taylor Swift. Y al ser entrevistado dijo ser un gran fan de la estrella de country-pop, declarando orgullosamente “soy un Swiftie”.

“¿Han trabajado juntos?” preguntó Norton a las dos estrellas de la música, a lo que Swift respondió: “No todavía, pero vamos a hablar sobre eso más tarde”. Aunque se ha encontrado con Bono anteriormente (sobre todo en entregas de premios) Taylor no dejó de hablar sobre su admiración por el líder de la banda U2: “Es tan agradable que hasta me envió rosas cuando me presenté en Dublin. No quiere llevarse el crédito. Realmente es una gran persona. Es así de genial y reflexivo, simplemente lo mejor que hay”.

Ante esos halagos, Bono se limitó a decir “mejor tomo un trago”. Él se encuentra promocionando su libro Surrender, mientras que Swift acaba de lanzar el álbum Midnights, con el sencillo “Anti-hero”; es casi seguro que el disco debute la próxima semana en el número 1 de la lista Billboard 200.

