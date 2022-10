La carta de tarot para la semana del 31 al 6 de noviembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Reina de Oros

1. Reina de Oros: Tienes todo lo que se necesita para el éxito. Tienes todo a tu favor para salir fortalecido, fortalecida, en todo lo que tiene que ver con el amor, es importante que tengas claro el camino con respecto a este ámbito y así estarás en donde verdaderamente quieres estar. Es tiempo adecuado para todo lo que tiene que ver con inversiones y créditos, lo que llegue en este momento será de crecimiento y abundancia, se dará sin contratiempos. Debes entender que la abundancia no nada más significa dinero, la abundancia puede venir de cualquier otro lugar, desde la abundancia de salud, de amigos, de amor etc. así que importante no pongas toda tu fuerza y voluntad en una sola abundancia, no descuides todas las demás áreas de la vida que t e regalan riquezas no forzosamente materiales.

2. La Fuerza

2. La Fuerza: Eres más fuerte de lo que siquiera imaginas. Serán días en donde te sorprenderá la gran fortaleza que guardas en tu interior, harás recapitulación de todos y cada uno de los momentos por lo que has pasado y sabrás que, gracias al guerrero, la guerrera, que llevas dentro estas donde estas y que cada paso que das en firme, valiente y fuerte. Es momento adecuado para seguir fortaleciendo tu vida, asegurar el futuro. La seguridad con que te mueves es asombrosa y de gran crecimiento laboral y económico. Tiempo para hacer crecer negocio propio, tiempo para que pongas en marcha cualquier emprendimiento. Tu salud es plena, la vitalidad es grande y poderosa, tu brillo es causa de asombro. En el amor puedes estar tranquilo, tranquila de que todo lo que haces e hiciste es lo correcto, porque tu único deseo es que esa relación crezca y sea larga y bien edificada.

3. Reina de Espadas

3. Reina de Espadas: Por fin tomas el mando de tu vida, por fin recobras la seguridad perdida y caminas con gran claridad a tus metas, a tus sueños, al amor. Esta jornada implica que todo lo que hagas lo haces desde la mente, la estructura con la que estas planteando proyectos, ideas es clara y esto hace que se te abran las puertas en donde tú quieras. Por fin pones en práctica todas las enseñanzas del pasado, no quieres repetir los errores de tiempos antiguos. La comunicación es clara y precisa, así que no quedara lugar a dudas de que tú puedes ser el adecuado, la adecuada, para nuevos puestos de trabajo, para comenzar una sociedad, para comenzar una nueva relación amorosa.