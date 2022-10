Patricio Araujo, exjugador de Chivas y el Tri, anuncia que tendrá un bebé con la velocista olímpica Zudikey Rodríguez

Patricio Araujo, el mediocampista que vistió la camiseta de Chivas por 10 años y que se coronó en con los rojiblancos en la Liga MX en el 2006, anunció mediante redes sociales que se convertirá en papá, junto a su esposa la velocista olímpica Zudikey Rodríguez.

A través de una emotiva carta la pareja difundió la noticia en las cuentas verificadas de Instagram de ambos deportistas.

“La bendición más grande que Dios nos puede dar, ha llegado. Estamos embarazados”, inicia su mensaje.

De la misma forma, la pareja informó que el embarazo va en la semana número 14 de gestación.

“Estás 14 semanas han sido maravillosas, poder sentir a nuestro bebe y escuchar sus latidos nos ha llenado del sentimiento de amor más grande”, continúa la misiva.

“Nuestro bebe crece cada día con tanta fuerza, hemos tenido la dicha de verlo, se mueve con tanta vitalidad, logramos ver sus manitas, sus piernitas, su carita y todo su cuerpo pequeñito, es increíble el milagro de la vida que crece dentro de otro ser”, se agrega.

Zudikey, quien representó a México en Atletismo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, aprovechó para contar su sentir como futura mamá.

“Para mí como su mamá, es una bendición poder ser uno mismo, cuidarlo, alimentarlo, protegerlo será mi deseo y causa mas grande, agradezco a mi Dios por volver a convertirme en Madre del ser mas increíble”, expresó.

Por su parte, el “Pato”, quien también representó a México vistiendo la camiseta tricolor en varias ocasiones y quien incluso fue campeón con el Tri Sub-17 en el 2005, compartió con sus seguidores la felicidad que lo invade y evidenció su instinto protector.

“Yo como papá, estoy muy emocionado y nervioso, no quiero que le falta nada a mi esposa y a mi hijo, estaré ahí en todo momento para llenarlos de amor y protección, son mi familia y motor más grande”, escribió.

¿Cómo se conocieron “Pato” Araujo y Zudikey Rodríguez?

Además del mensaje, la velocista compartió un video en el que recordó como se conoció la pareja hace 4 años en la segunda temporada del reality show Exatlón México, un amor que floreció durante las siguientes temporadas a las que fueron invitados y que culminó con una megaboda en el 2020 que transmitió TV Azteca. View this post on Instagram A post shared by Zudy Rodríguez (@zudikeyrodriguez)

También puede interesarte: