Somalia: suman 100 muertos y 300 heridos por coches bomba

El presidente de Somalia, Hasan Sheikh Mohamud, informó el domingo (30.10.2022) que el saldo de muertos por el ataque explosivo del sábado en una congestionada intersección en Mogadiscio, la capital, subió a 100 personas, cifra que se triplica en el caso de los heridos.

“Hasta ahora, las personas muertas han llegado a 100 y 300 están heridas, y la cifra, tanto de muertos como de heridos, continúa subiendo”, declaró el mandatario tras visitar el sitio del ataque.

Today's horrific attack by Al-Shabaab which claimed lives, injured many & destroyed property again demonstrates the group's unbridled barbarism & vile disdain for the lives of Somalis. AS is no. 1 enemy & existential threat to Somalia. I condole with the families of the affected. pic.twitter.com/R9lX7jfvfm

