Joe Biden y Lula da Silva acuerdan trabajar juntos para enfrentar desafíos en común

El mandatario estadounidense Joe Biden y el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se comprometieron a trabajar justos para enfrentar los desafíos en común que están por venir.

Tras sostener una llamada telefónica luego del triunfo Lula da Silva en las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil, Joe Biden precisó que dentro de los desafíos están la lucha contra el cambio climático, salvaguardar la seguridad alimentaria, promover la inclusión y la democracia, así como gestionar la migración regional.

Durante la conversación que dio a conocer la Casa Blanca, el presidente estadounidense felicitó nuevamente a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo además de elogiar la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas “libres, justas y creíbles”.

Fue este domingo 30 de octubre de 2022 que Luiz Inácio Lula da Silva le ganó en segunda vuelta al aún presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien se ha negado a reconocer hasta el momento su derrota en las urnas.

Al darse a conocer los resultados en las elecciones, mandatarios de todo el mundo externaron su felicitación a Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellos los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden a través de sus redes sociales.

“Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo. pic.twitter.com/2nCg5yo5UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 30, 2022

“Envío mis felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva por su elección para ser el próximo presidente de Brasil luego de elecciones libres, justas y creíbles. Espero trabajar juntos para continuar la cooperación entre nuestros dos países en los próximos meses y años”, señaló Joe Biden. I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead.— President Biden (@POTUS) October 31, 2022

Con más del 99% del escrutinio, el Tribunal Superior Electoral de Brasil dio a conocer que Lula da Silva ganó la segunda vuelta al lograr el 50.84% de los votos por el 49.16% de Jair Bolsonaro, resultado que significa el regreso de la izquierda brasileña.

Te puede interesar:

–Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro y será de nuevo presidente de Brasil

–Biden felicita a Lula por su victoria en unas elecciones “libres y fiables”

–AMLO asegura estar “feliz, feliz” por el triunfo de Lula da Silva en Brasil