Cómo prevenir y tratar el estreñimiento crónico

Reconoce los síntomas que sugieren un estreñimiento crónico, además de una guía completa para conseguir ser regular.

By Hallie Levine

Es normal tener un ataque ocasional de estreñimiento. Por muy incómodo que sea, suele resolverse en pocos días. Pero el estreñimiento crónico, que podría requerir tomar alguna acción, es un problema si tienes al menos dos de los siguientes síntomas durante al menos tres meses:

• Tienes menos de tres deposiciones por semana.

• Tienes que hacer un esfuerzo en al menos una cuarta parte de las deposiciones.

• Las heces suelen ser duras o con grumos.

• A veces tienes la sensación de que los intestinos no se han vaciado del todo.

Para aliviarse, las personas con estreñimiento crónico pueden recurrir a los laxantes.

“Muchos adultos mayores asumen que el estreñimiento es otra parte inevitable del envejecimiento, pero puede evitarse mediante estrategias de estilo de vida y, ocasionalmente, medicación”, dice el doctor Christian Stevoff, gastroenterólogo del Centro Médico Northwestern de Chicago.

Conoce las causas del estreñimiento crónico

El estreñimiento crónico podría ser más común en los adultos mayores, ya que afecta a una cuarta parte de las mujeres y al 16% de los hombres mayores de 65 años, y a un tercio de las mujeres y a una cuarta parte de los hombres mayores de 85 años, según un estudio publicado en la revista Clinics in Geriatric Medicine en 2021.

“A medida que envejecemos, nuestro intestino y sistema nervioso también envejecen, y una de las consecuencias de ello es la degeneración de los nervios y los músculos (que mueven los residuos), de modo que no funcionan tan bien como antes”, afirma el doctor Satish Rao, catedrático de gastroenterología de la Universidad de Augusta, Georgia.

Pero también pueden contribuir otros factores, como la falta de fibra y la escasa actividad física. Los medicamentos como los opioides y ciertos antidepresivos, los medicamentos para la presión arterial y para la enfermedad de Parkinson son todos posibles culpables, dice Stevoff.

Algunos analgésicos de venta libre como el ibuprofeno y el naproxeno, también se asocian al estreñimiento, y los suplementos que contienen calcio o hierro “pueden taparte”, dice el doctor William Chey, gastroenterólogo de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

El hipotiroidismo o los problemas neurológicos, como la esclerosis múltiple, también pueden provocar estreñimiento, al igual que los trastornos del suelo pélvico, que afectan a la capacidad de coordinar los músculos para expulsar las heces, dice el doctor David Poppers, gastroenterólogo de la NYU Langone Health de Nueva York.

Prueba estas medidas de estilo de vida

Las estrategias de estilo de vida pueden ser bastante efectivas si las llevas a cabo, pero pueden tardar varias semanas en empezar a funcionar. Si necesitas un alivio inmediato, por ejemplo, si no has defecado en varios días, puedes considerar el uso de un laxante osmótico de venta libre con polietilenglicol (PEG), dice Stevoff. (Para algunas personas, los laxantes estimulantes, como el sen y el bisacodilo, pueden tener efectos secundarios más graves que los medicamentos a base de PEG).

Informa siempre a tu medico si no has defecado en varios días. A largo plazo, prueba estas estrategias:

Aumenta la cantidad de fibra. La fibra ayuda a engrosar las heces, facilitando su evacuación. Las investigaciones sugieren que comer cinco o seis ciruelas pasas al día es tan bueno para el estreñimiento crónico como algunos laxantes, dice Rao. O prueba comer dos kiwis al día. Una investigación realizada por Chey ha descubierto que alivia el estreñimiento en aproximadamente la mitad de las personas, sin algunos de los efectos secundarios de las ciruelas pasas, como el dolor abdominal, la hinchazón y los gases.

Aumenta la ingesta de fibra durante un periodo de días o semanas para que tu cuerpo se acostumbre a ella, dice Chey. Si te resulta difícil obtener suficiente fibra a través de los alimentos, considera la posibilidad de tomar un suplemento de fibra de venta libre. Los mejores son los que contienen psyllium, dice Poppers.

Bebe suficientes líquidos. Intenta beber unos ocho vasos de líquido de 8 onzas cada día. Una taza de café también puede ser útil porque es un estimulante gastrointestinal suave. Muchos adultos mayores están perpetuamente deshidratados, lo que puede empeorar el estreñimiento, dice Chey.

Presta atención a los horarios. Los intestinos tienden a ser más activos aproximadamente media hora después de una comida, así que asegúrate de tener acceso al baño en ese momento. Está bien pasar de 5 a 10 minutos en el baño, pero si no pasa nada en ese tiempo, inténtalo más tarde en el día, dice Poppers.

Adopta la postura correcta. Debes mantener las rodillas por encima de las caderas, lo que relaja los músculos del suelo pélvico que rodean la parte posterior del recto, dice Carrie Pagliano, portavoz de la Asociación Americana de Fisioterapia. “De esta manera se proporciona un tiro recto para que los excrementos salgan”, dice. Una opción es sentarse en el inodoro con los pies en un pequeño reposapiés, como el Squatty Potty. Y evitar el esfuerzo.

Haz ejercicio. “Creemos que libera una serie de hormonas intestinales que pueden ayudar a poner las cosas en movimiento de nuevo”, dice Rao. Un estudio publicado en la revista Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy en 2017 encontró que las mujeres con estreñimiento crónico que caminaron en una caminadora durante 60 minutos tres veces a la semana durante 12 semanas reportaron una mejora en comparación con un grupo de control.

Si necesitas ayuda a largo plazo para el estreñimiento crónico

Si has probado medidas de estilo de vida durante tres o cuatro semanas y sigues experimentando estreñimiento crónico, acude a tu médico, dice Stevoff. Puede realizarte un análisis de sangre para descartar problemas médicos, revisar tus medicamentos y suplementos y, si es necesario, realizarte pruebas como una colonoscopia para comprobar si hay una obstrucción o un bloqueo. Si el estreñimiento crónico está causado o empeorado por problemas del suelo pélvico, el médico puede recomendar la fisioterapia del suelo pélvico, en la que aprenderás técnicas como el masaje abdominal que pueden ayudarte a recuperar el movimiento.

Cuando no hay una causa clara, los medicamentos recetados podrían ser una opción, dice Rao, temporalmente o, en algunos casos, a largo plazo. Estos pueden llevar agua a los intestinos para acelerar el movimiento de las heces, ayudar directamente a mover las heces a través del colon o, si el estreñimiento es un efecto secundario de los medicamentos opiáceos, ayudar a revertir este efecto en el sistema gastrointestinal.

Cuando el estreñimiento se vuelve grave

Si el estreñimiento no se resuelve durante mucho tiempo, puede provocar una retención fecal, en la que un bulto de heces secas y duras se queda atrapado en el recto. Aunque esto puede ocurrirle a cualquiera, es más común en los adultos mayores.

Además del estreñimiento, esto puede provocar dolor abdominal y una sensación de saciedad que afecta el apetito. La retención fecal también puede provocar diarrea, debido a que las heces acuosas de la parte superior del tracto gastrointestinal pasan alrededor de las heces atoradas, dice Rao.

Un médico puede diagnosticar la retención fecal con un examen digital del recto y radiografías. Puede intentar eliminar la retención manualmente o administrar un enema de agua tibia para eliminarla. Una vez eliminadas las heces, te recomendará un laxante. Si la retención no responde a estas medidas, o si el médico observa señales de perforación del colon, es posible que haya que operar de urgencia.

Se te aconsejará que tomes medidas para prevenir otra retención, como aumentar la ingesta de fibra y mantenerte activo. También querrás hablar con tu médico sobre los medicamentos que pueden ayudarte.

