El acusado de atacar al esposo de Nancy Pelosi declaró que estaba en una “misión suicida”

El hombre acusado de irrumpir en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y agredir a su esposo con un martillo, supuestamente le dijo a la policía que estaba en una “misión suicida” y tenía una lista de objetivos de políticos estatales y locales como parte de su esfuerzo por combatir las “mentiras” de Washington, D.C.

David Wayne DePape, de 42 años, fue procesado el martes por la tarde en el Tribunal Superior del condado de San Francisco, donde enfrentó varios cargos estatales relacionados con el ataque a Paul Pelosi, incluido intento de asesinato, asalto con un arma mortal, abuso de ancianos, robo residencial, encarcelamiento falso y amenazar la vida o causar lesiones corporales graves a un funcionario público.

Los fiscales presionaron para que DePape fuera retenido sin derecho a fianza, citando el “extremo riesgo para la seguridad pública que representa”.

La intención de DePape “no podría haber sido más clara”, escribió la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, en la presentación: “Se abrió paso a la fuerza en la casa de Pelosi con la intención de tomar como rehén a la persona que es tercera en la línea de la presidencia de Estados Unidos y dañarla gravemente. Frustrado por la ausencia de la portavoz Pelosi, el acusado continuó con su búsqueda y nadie lo detuvo, lo que culminó con el ataque casi fatal contra el Sr. Pelosi”.

El juez ordenó que se detuviera a DePape hasta que se pueda programar una audiencia de fianza. DePape también recibió una orden de protección que le obligaba a mantenerse al menos a 150 pies de distancia de Pelosi y su hogar.

DePape presentó una declaración de “no culpable” a través de su defensor público.

La presentación de la fiscalía dice que DePape les dijo a los oficiales que “actuó solo”. “Estoy harto del nivel loco de mentiras que salen de Washington, D.C. Vine aquí para tener una pequeña charla con su esposa”, supuestamente le dijo DePape a la policía. “Realmente no quería lastimarlo, pero saben que esta fue una misión suicida. No voy a quedarme aquí sin hacer nada, incluso si me cuesta la vida… lo haré si es necesario”.

Después de su arresto, DePape supuestamente admitió que “tenía la intención de ingresar a la casa para tomar como rehén a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y si la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, le mintió, tenía la intención de romperle las rótulas”, según los fiscales estatales. Reconoció que vio “cámaras Ring en todas partes” y sabía que sería captado por las cámaras.

La moción del martes para mantener detenido a DePape dice también que el hombre supuestamente “nombró varios objetivos, incluido un profesor local, varios políticos estatales y federales prominentes y familiares de esos políticos estatales y federales”.

Te puede interesar:

– Atacante de Paul Pelosi enfrenta cargos federales por secuestro y agresión

– Agresor de Paul Pelosi tenía una lista de personas a atacar y planeaba retener a la propia Nancy

– La fiscal Brooke Jenkins asegura que el ataque en contra del esposo de Paul Pelosi tiene “motivos políticos”