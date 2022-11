¿Quién será el próximo sheriff de Los Ángeles?… ¿Alex Villanueva se reelegirá o Robert Luna logrará desbancarlo?

En las elecciones intermedias del 8 de noviembre, el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva se enfrenta a la contienda más importante de su carrera pública, su intento por reelegirse por 4 años más, y vencer a su oponente al exjefe de la policía de Long Beach, Roberto Luna.

En las elecciones primarias, Villanueva obtuvo el 30% del voto contra el 26% de Luna.

A principios de octubre, una encuesta del Instituto de Estudios de Gobierno de UC Berkeley, copatrocinada por Los Angeles Times, arrojó que Robert Luna le lleva una ventaja de 10 puntos al sheriff Alex Villanueva entre los probables votantes.

El 36% dijeron que planeaban votar por Luna, mientras que el 26% indicaron que por Villanueva. En tanto, un 36% de los electores se mantiene indeciso.

En 2018, Villanueva destituyó al sheriff Jim McDonnell, y se convirtió en el primer demócrata en ser electo al cargo en varias décadas. Sin embargo, los casi cuatro años que lleva en el cargo han sido muy controversiales, ya que ha mantenido una disputa constante con la Junta de Supervisores del condado y hay quienes lo consideran autoritario.

La Opinión habló con el sheriff Alex Villanueva y el exjefe de la policía de Long Beach, Robert Luna.

El exjefe de la Policía de Long Beach, Robert Luna quiere ser sheriff de Los Ángeles.(Cortesía)

¿Quién es Robert Luna?

Después de una carrera como policía por 36 años, y cuando estaba a punto de jubilarse, el exjefe policía de Long Beach, dice que se le acercaron varias personas para proponerle que se lanzara como candidato a sheriff del condado de Los Ángeles.

“Son muchos los problemas y el escándalo en el que está metido el sheriff, por lo que me animaron a lanzarme como candidato, y creo que puedo ganar y hacer una diferencia muy grande porque amo el servicio público”.

Afirma que sin duda, la campaña para sheriff es la primera contienda electoral en su vida, y uno de sus principales retos ha sido que los electores angelinos sepan quién es.

“Ojalá haya logrado darme a conocer lo suficiente como para ganar”.

Hijo de un padre inmigrante de Sinaloa, México, que se ganó la vida como conserje de escuelas, y una madre nacida en Modesto, pero de padres de Michoacán, México, nació y creció en un área no incorporada del este de Los Ángeles.

“Fui el mayor de tres hijos, y aprendí inglés hasta que fui a la escuela. Mi mamá insistió en que aprendiéramos español en la casa en una época en que si no hablabas inglés, se burlaban de ti”.

Fueron las injusticias y el mal trato de la policía hacia la comunidad que vio en su barrio siendo un niño, lo que lo animó a ser policía, aún contra la voluntad de su padre. “Quise ser policía para tratar bien a la gente. Y ya llevo 36 años como policía, 20 años en puestos de dirección y liderazgo. Así que sé cómo administrar un departamento de policía, algo que el sheriff Villanueva no sabe hacer. Él no se lleva bien con nadie. Él solo sabe hacer enemigos, pelear, insultar y dividir”.

El exjefe policiaco de Long Beach tiene muchos respaldos para ser el sheriff de Los Ángeles. (Cortesía)

El exjefe policiaco dice que el resultado de que el sheriff Villanueva no mantenga buenas relaciones con la Junta de Supervisores, el fiscal del condado, y la Comisión Civil de Supervisión del Departamento de Alguaciles, entre otros, afecta a todos porque no le dan el dinero del presupuesto que necesita.

Califica además de mentiroso al sheriff Villanueva; y añade que durante el tiempo que lleva en el cargo han aumentado las demandas. “Este año ya lleva entre 7 y 8”.

Y dice que las pandillas persisten en el Departamento de Policía, aunque Villanueva diga que son un unicornio, algo de lo que todos hablan pero que no existe.

“Es inaceptable, y tenemos que entrar a dirigir el Departamento del Sheriff para quitarlas”.

Y agrega que no es cierto que a su paso por el Departamento de la Policía de Long Beach, haya habido quejas de prejuicios raciales y falta de diversidad. “Por el contrario aumentamos en 44% la gente de color”.

Luna afirma que en la elección del martes 8 de noviembre, los electores se tienen que preguntar qué tipo de líder quieren en el Departamento del Sheriff.

“Yo estoy comprometido a reducir el crimen en los vecindarios, restablecer la confianza y la credibilidad pública, reformar y modernizar el Departamento del Sheriff, y hacer obligatorio el bienestar mental para los policías, ya que tienen un trabajo muy traumatizante. Eso les permitirá tratar mejor a la comunidad”.

Pero dice que lo más importante es trabajar con una estrategia en coordinación con la Junta de Supervisores. “No voy a ser una marioneta de los Supervisores como dice el alguacil Villanueva, pero si no trabajamos juntos, no podemos arreglar los problemas”.

Y señala que necesitamos hacer un cambio en el Departamento del Sheriff de Los Ángeles. De ganar la contienda, su compromiso es ser el mejor alguacil.

“Voy a escuchar y aprender de la gente para que podamos vivir en paz y confiar”.

Robert Luna tiene el respaldo de todos los excandidatos a sheriff que participaron en las primarias, medios como LA Times, LA Sentinel, Los Angeles Federation of Labor, la Cámara de Comercio de Long Beach, los supervisores del condado, el alcalde Eric Garcetti, concejales de Los Ángeles, el alcalde de Long Beach, Robert García y casi todos los funcionarios electos a nivel estatal y federal.

El Sheriff Alex Villanueva mantiene un optimismo cauteloso con respecto a sus posibilidades de triunfo. (Getty Images)

Optimista pero cauteloso

El sheriff Alex Villanueva dice que se siente muy bien y con muchas posibilidades de ganar la elección del 8 de noviembre, lo que le permitiría ser reelecto por 4 años más.

“La gente ya no confía en los políticos, y me han recibido muy bien en las más de 104 reuniones comunitarias que hemos tenido en el condado. Me piden que siga para que sigamos echándoles la mano en el combate contra el crimen”.

Al preguntarle a Villanueva, su reacción a los señalamientos de que se pelea con todos y no se lleva bien con nadie, se defendió.

“Quien más me ha hecho la vida imposible ha sido la Junta de Supervisores. Y ellos quisieran que desapareciera el Departamento del Sheriff. Así lo dijo públicamente la supervisora Sheila Kuehl”.

Otro que me acusa es el inspector general Max Huntsman acusado de dos delitos graves.

“Lo que debe hacer la Junta de Supervisores es sustituirlo por una persona decente”.

A principios de mes, el sheriff prohibió la entrada al inspector general a las instalaciones y base de datos del Departamento de Alguaciles, impidiendo su tarea de supervisarlos. En 2019, Huntsman fue nombrado por la Junta de Supervisores como inspector del Departamento del Sheriff justamente para supervisarlos.

“Prohibirle el acceso es un estándar que aplica para todo el personal del Departamento que sea nombrado sospechoso en un caso criminal que involucra delitos graves”.

Los casos tienen que ver con una investigación del Departamento del Sheriff de 2019, que alega que el inspector general y miembros de su personal robaron expedientes confidenciales de oficiales de alto rango. Una segunda acusación es por presuntamente haber alertado a la supervisora Kuehl de una redada en su casa.

En relación a que no se lleva bien con la Comisión Civil de Inspección del Sheriff quien lo ha citado varias veces a declarar, y no acude, respondió que no lo quieren porque no aceptó su petición de renuncia.

“Para mí dejaron de ser comisionados cuando se convirtieron en activistas”.

El Sheriff Alex Villanueva dice que tiene el apoyo del pueblo. (Getty Images)

Cuestionado sobre por qué no lleva una relación con el fiscal George Gascón, dijo que la Fiscalía entera no se lleva con su jefe.

“El 99% de sus fiscales no lo quieren en el cargo, y más de un millón firmaron para que lo destituyeran”.

Dice que a diferencia de su contrincante, Robert Luna, él no quiere asociarse con la corrupción.

“Eso de que estoy peleado con todos es falso. Me llevo bien con todo el pueblo, con las agencias de policía, el FBI y todo aquel que hace su trabajo. Mi contrincante se lleva bien con los políticos. A mí me interesa la relación con el pueblo que me eligió”.

Señala que su oponente no tiene un plan para la indigencia, ni para nada. “Cuando fue jefe de la policía en Long Beach aumentó la indigencia en 62%, y podría enumerar en todo lo que ha fracasado”.

Y recuerda que como sheriff ha trabajado para la comunidad latina. “Prueba de ello es que desaloje a los agentes del ICE (Servicio de Migración y Aduanas) de las cárceles del condado y acabe con la práctica de vender los datos de los indocumentados. ¿Qué ha prometido mi contrincante hacer por los latinos?… Nada. No tiene ni una sola propuesta”.

Sobre los señalamientos de que persisten las pandillas de alguaciles al interior del Departamento del Sheriff, dice que eso dice su oponente, pero no puede nombrar ni a una sola persona.

“Es como decir que existe el Chupacabras, sin presentar pruebas. Cómo quiere ser líder de un departamento cuando acusa a algunos de sus miembros de ser pandilleros. Está mintiendo. No tiene evidencias”.

En relación a que han aumentado las demandas contra el Departamento del Sheriff, asegura que es el mismo número que se han presentado en otros años.

De reelegirse como sheriff, sostiene que sus prioridades serán combatir la indigencia, los crímenes, la violencia y la corrupción pública.

“Me mantengo positivo y cauteloso en relación a si puedo ganar la reelección, pero confío en que vamos a salir victoriosos; pero si llegáramos a perder, el triunfo de mi oponente sería un día muy oscuro para todo el condado de Los Ángeles”.

El sheriff Villanueva tiene el respaldo de las agencias de policías, sindicatos de policías como el International Longshore and Warehouse Union (Local 13), Culver City POA, Hawthorne POA, National Latino Peace Officers Association, y Los Angeles Metropolitan Hispanic Chamber of Commerce.

Lo apoya el alcalde de Torrance, George Chen y el diario Compton Herald.