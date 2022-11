Revelan el motivo que impidió dormir a Messi durante un año

La selección argentina de Lionel Messi es una de las favoritas para campeonar en el Mundial de Qatar 2022 que se disputará en unos pocos días. En una entrevista para el medio argentino Infobae, el primer representante del crack argentino, Fabián Soldini reveló la circunstancia que le quitó el sueño al astro albiceleste por todo un año.

La final del Mundial de Brasil 2014 que Argentina perdió 1-0 ante Alemania fue la razón por la que “La Pulga” no pudo conciliar el sueño. “Cuando estuve en su casa, después de 10 años de no verlo, me dijo ‘Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final (contra Alemania) en Brasil. No puedo dormir’. Y lo puedo asegurar. Le da vuelta en la cabeza”.

La revelación de Soldini se da a poco menos de 20 días para el Mundial de Qatar donde los dirigidos por Lionel Scaloni son claros favoritos. La confesión data del año 2015 cuando Leo invitó a Fabián a su casa de Cataluña, España, tras más de 10 años sin verse.

Ambos separaron caminos en 2005 antes del Sudamericano de Colombia y la consagración de Leo en el Mundial Sub 20 en Países Bajos. ¿El motivo? Desacuerdos en la forma cómo se estaba gestionando la carrera de la joven promesa.

Messi arribará a Qatar con 35 años y según Soldini, “muere por la selección; muere, muere. Es su amor. Su amor es la selección. No es ni el Barca, ni Newell’s… Su amor es la selección. Su gran amor es la selección”.

En aquella Copa del Mundo de 2014, el 10 se haría con el Balón de Oro del certamen, pero sería la primera de una larga seguidilla de finales pérdidas que terminaría con dos caídas más ante Chile en Copa América.

Es por esta razón que quien fuese el primer agente de Lio se alegró luego de la conquista doble en 2022 con Argentina. El atacante de PSG logró ganar la Copa América 2021 contra Brasil y la Finalissima ante Italia.

“Me puso muy feliz cuando salió campeón porque sé todo lo que sufrió, todo lo que padeció. Todo lo que lo mataron acá, sobre todo acá. Si vos sabés de él… él para la selección viene lesionado, viene enfermo, viene. Viene”.

“La Pulga” hará historia en Qatar 2022 por ser el argentino con más mundiales jugados (cinco, uno más que Diego Armando Maradona y Javier Mascherano).

