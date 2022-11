Vacuna experimental protege a bebés de embarazadas y previene temible padecimiento

Hallazgos científicos recientes demuestran que, mediante la aplicación de una vacuna experimental, mujeres en periodo de gestación pueden proteger a sus bebés del virus respiratorio sincitial (VRS).

Este virus es muy común pero no por eso deja de ser temible, pues ha mantenido llenos los hospitales infantiles de todo el país este otoño.

Para las embarazadas esta situación es alarmante pues llega a causar más de 100 000 (cien mil) muertes anuales en menores de cinco años (rango de la población a la que más suele afectar este virus), la mayoría en países en vías de desarrollo.

La farmacéutica Pfizer anunció este martes que una vacuna experimental contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para embarazadas es eficaz en la protección de los recién nacidos durante al menos seis meses.

En la fase tres de pruebas, la vacuna mostró una efectividad del 82%

Dicho lo anterior, estarían evitándose los síntomas más graves en los primeros 90 días de vida del bebé, y del 70% durante los primeros seis meses, según Pfizer.

La vacuna de Pfizer, probada ya con éxito en personas mayores, ahora protege también a recién nacidos contra el común virus que esta nota aborda. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que la protección para evitar, no sólo los síntomas graves sino directamente para no enfermar, es menor: del 57% en los primeros 90 días y del 51% durante los primeros seis meses.

Cabe mencionar también que estos resultados aún no han sido publicados en ninguna revista científica ni revisados por otros investigadores, pero aun así alientan la esperanza de que, tras décadas de fracasos y frustraciones, las vacunas contra el VRS puedan por fin acercarse a ser una realidad.

