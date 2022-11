Kara Young, exnovia de Donald Trump, le recomienda no volver a postularse a la presidencia

Kara Young, la modelo que a finales de los 90s fue novia de Donald Trump inesperadamente emitió sus primeros comentarios públicos sobre el expresidente de Estados Unidos.

Ajena de cualquier tipo de declaraciones acerca del magnate neoyorquino desde 2017, la mujer de 47 años le concedió una entrevista a Deborah Norville para el programa Inside Edition en la cual habló abiertamente sobre la relación que cultivó con Trump luego de que éste se divorció de Marla Maples, en 1997.

“No pensé que me iba a gustar, porque no era mi tipo. No pensé que fuera mi tipo, pero acabó pasando. Sé que es difícil de creer, es muy divertido y tenía una personalidad muy buena“, señaló.

Young aseguró que, si bien su romance no prosperó, nunca dejaron de ser amigos. Sin embargo, no ha vuelto a hablado con Trump desde hace seis años cuando lo llamó por teléfono para felicitarlo por su victoria sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016.

Durante la entrevista, la exmodelo aclaró que sería la primera y última vez que hablaría públicamente sobre el exmandatario sobre quien dijo no debería volver a postularse para llegar a la Casa Blanca en 2024, como se ha especulado.

Aunque Kara Young no se atrevió a revelar la razón por la cual se terminó la relación amorosa entre ella y Donald Trump, la verdad pudiera estar entre las páginas de las memorias escritas por John Bolton, exasesor de seguridad nacional y quien trabajó bajo las órdenes del mandatario de la nación.

“Una vez dijo que no le gustaba que lo dejaran, sino que prefería terminar cualquier relación con mujeres”, señaló Bolton.

Lo cierto es que las adulaciones de las mujeres ligadas a Trump sobre su persona no resultan plenamente convincentes para sus críticos, quienes incluso durante su etapa como presidente se encargaron de destacar cualquier desplante mostrado hacia su actual esposa Melania Trump, quien por cierto no se escapó de varios de ellos incluso durante algunas de sus giras por el extranjero, donde ni siquiera la tomaba de mano al descender los vehículos en los que viajaban.

