Nissan revelará accesorios de alta gama para los modelos Z y Frontier en el Sema Show 2022

El SEMA Show se lleva a cabo desde el 1 al 4 de noviembre en Las Vegas, Nevada, donde varias marcas del sector automotriz muestran y exhiben nuevos modelos,tecnología y novedades con respecto al futuro de sus respectivas organizaciones.

Una de las que participa en el encuentro es Nissan, la cual tiene pautado un cronograma de actividades para revelar los avances de la compañía en diversos sectores. Justamente, una de las revelaciones que ha realizado fue presentar una serie de accesorios de alta gama dirigidos para los modelos Z y Frontier.

Estos repuestos y accesorios han sido llamados NISMO, y consta de piezas originales desarrolladas en la fábrica de la empresa asiática.

“El lanzamiento de una nueva gama de repuestos NISMO orientados al desempeño demuestra nuestro compromiso de apoyar a los entusiastas, que durante mucho tiempo han sido apasionados por personalizar y modificar sus vehículos Nissan”, aseguró Kim Less, vicepresidente de posventa de Nissan en Estados Unidos. “Cubrir estos repuestos con nuestro Nissan La garantía brinda mayor tranquilidad a nuestros valiosos fanáticos”, prosiguió.

NISMO al detalle

Nissan afirma que los accesorios NISMO estarán disponibles próximamente y serán mostrados en dos paredes de piezas grandes en la exhibición Thrill Street de la compañía, en el Salón Oeste del Centro de Convenciones de Las Vegas,. También, se mostrará cómo lucen los accesorios en los dos vehículos (Z y Frontier).

El Nissan Z contará con nuevos rines forjados NISMO LM-RS1, un kit de suspensión coilover NISMO con diseño de doble tubo y sistema de resorte de carrera lineal, capacidad de ajuste de amortiguación de rebote, ajuste de altura de manejo; entrada de aire frío NISMO y un intercambiador de calor de rendimiento NISMO.

La Frontier podrá equipar ruedas NISMO Off Road Axis de 18 x 9 pulgadas, prototipo de rieles de roca NISMO Off Road, prototipo de parachoques delantero NISMO Off Road y demás accesorios que se darán a conocer en el lugar del evento.

Finalmente, la compañía también mostrará un kit de freno grande, embrague de doble disco de calle, escape de pista, kit de barra estabilizadora ajustable, prototipo de barra de torre de puntal y un tanque de expansión de refrigerante, todo bajo el sello NISMO.

Finalmente, representantes de Nissan Motorsports estarán presentes en el lugar del evento para responder inquietudes que los visitantes puedan tener acerca del nuevo paquete de accesorios NISMO.

