VIDEO: Sicarios interrogan a miembro del Cártel de Sinaloa que después apareció muerto en Sonora

Un grupo de hombres armados, identificados como “Gente del Teniente Lobo”, sometieron a un presunto integrante del Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales y se hicieron virales, debido a que la víctima aparecía sin playera y con los ojos vendados, mientras está rodeado por ocho sujetos fuertemente armados, vestidos con trajes militares y cubriendo en su totalidad sus rostros.

En el clip, cuya duración es de poco más de un minuto, el sujeto que está siendo interrogado relata que “La Chapiza” lo obligó y amenazó para trabajar con ellos sin que le pagaran por sus servicios. Además, reveló que hay muchos jóvenes en Sonora que están en contra de su voluntad operando en el cártel.

“Gente de Obregón, estoy aquí, me tienen amarrado por culpa de La Chapiza que me puso a trabajar, amenazándome a mí y a mi familia, y así como a mí, tiene a dos o tres chavos trabajando, ya que ellos no cuentan con personal, unos porque los han matado, a otros los han agarrado, otros se han ido por falta de alimento, no tienen ni que comer”, señala la víctima.

Video: Interrogan a integrante de "La Chapiza", aparece en pedacitos con narcomensaje, le quitaron la cara, lo obligaron a decir que no pagan a su gente https://t.co/TQ5qPOLKo5 pic.twitter.com/HHh9kuZaWS — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) October 31, 2022

Asimismo, el joven indicó que sus jefes los obligan a secuestrar gente inocente para conseguir dinero. “Los jefes de Mazatlán nos pusieron a secuestrar gente para poder conseguir dinero, para poder seguir cuidando la plaza, a algunas personas las hemos soltado porque son conocidas de algún integrado por ahí, a otras las hemos matado para seguir cuidando la plaza. No se alucinen, no cumple La Chapiza, se están muriendo de hambre y no pagan”, aseguró el interrogado.

Después de estas declaraciones, uno de los sicarios tomó la palabra y señaló: “Ahí está, para que la sociedad vea la clase de lacras que son esa pin#$% chapiza que quieren venir a Obregón, a hacer lo mismo que hacen en Culiacán y en Mazatlán: secuestrar y robar propiedades”, indicó.

Posteriormente, el cuerpo desmembrado de esta persona apareció en Ciudad Obregón junto con un narcomensaje, en el que los autores del crimen advierten al Cártel de Sinaloa que harán lo mismo con toda la gente que manden a pelear la plaza.

