Agenda de Eventos: shows latinos para todos

Show de La Santa Cecilia

La Santa Cecilia, banda de rock alternativo que acaba de estrenar su álbum “Quiero verte feliz”, ofrecerá dos conciertos en el teatro Regent (448 S. Main St., Los Angeles) como parte de su gira por varias plazas del país. El primer concierto ya está vendido, pero aún hay a la venta entradas para el segundo show. Sábado 8 pm. Boletos $25. Informes regentdtla.com.

Foto: Archivo

Música de banda

Marca Registrada, una de las bandas de música regional mexicana más reconocidas de la escena, se presentará en el teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará todos sus éxitos, entre ellos las canciones de su más reciente álbum, como “El rescate” y “Si fuera fácil”. Sábado 8 pm. Boletos $39 a $139. Informes ticketmaster .com.

Show de flamenco

Una de las bandas de flamenco gitano más reconocidas de la escena musical española, Navajita Plateá, hará su debut en la ciudad, en el teatro Wilshire Ebell (4401 W. 8th St., Los Angeles), con su sonido ecléctico que fusiona el flamenco español con pop, rock, blues, hip hop y otros ritmos. El show incluye además bailarines de flamenco. Sábado 8 pm. Boletos $50 a $80. Informes navajitaplatea.com.

Foto: Cortesía

Evento del Día de los Muertos

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) celebrará el Día de los Muertos con la lectura de los libros bilingües La Catrina: Emotions/Emociones y Where is? / ¿Dónde está? Mi Ofrenda. Las autoras estarán presentes para firmar los textos. También habrá un taller de serigrafía para crear impresiones de la Catrina de José Guadalupe Posada. Sábado 1 a 3:30 pm. Paquetes de boletos desde $24. Informes academymuseum.org.

Experiencia Netflix

Netflix at The Grove, que tiene lugar en el Grove (189 The Grove Dr., Los Angeles), es un local en donde los visitantes pueden vivir experiencias relacionadas con populares filmes y series de este servicio de streaming, entre ellas Stranger Things, Bridgerton y Squid Game. En esta tienda temporal, los visitantes se podrán tomar fotos con personajes y en escenas como Vecna, Young-Hee y el trono de la reina Charlotte. Abierto hasta el 6 de enero. Entrada gratuita. Informes y horarios about.netflix.com.

Foto: Cortesía

Día de los Muertos en Kidspace

El Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) celebrará el Día de los Muertos con un programa que incluye música, arte y una ofrenda comunitaria en la que las familias pueden compartir recuerdos o fotografías de personas y mascotas fallecidas que han marcado su vida. Termina el domingo. Boletos $13 a 15. Informes y horarios kidspacemuseum.org.

Arte nuevo en Lacma

Pressing Politics: Revolutionary Graphics from Mexico and Germany es una exhibición nueva que alberga la galería de la Charles White Elementary School (2401 Wilshire Blvd., Los Angeles) y que resalta las contribuciones de artistas mexicanos y alemanes a la iconografía global de gráfica política. Explora los objetos compartidos y estrategias visuales de la impresión del siglo 20. Termina el 22 de julio. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Música de Israel

La Filarmónica de Israel presentará un histórico debut en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) con su nuevo director musical Lahav Shani, quien heredó el papel del respetado exdirector de Los Angeles, Zubin Mehta. También, por primera vez se escuchará en este teatro la sinfonía de Mahler. Sábado 8 pm. Boletos $95 a $215. Informes thesoraya.org.

Foto: Marco Borggreve

King Tut virtual

La magia y el misterio del antiguo Egipto se pueden ver y sentir en Beyond King Tut: The Immersive Experience, que debuta este fin de semana en la Magic Box LA (1933 S. Broadway, Los Angeles). La experiencia virtual de National Geographic lleva a los visitantes a vivir desde dentro el mundo de los tesoros y vida de este rey, a la vez que conmemora cien años del descubrimiento de su tumba. Miércoles a viernes 9 am a 8 pm; sábados y domingos 9 am a 9 pm. Boletos desde $32. Informes beyondkingtut.com.

Foto: Cortesía

Cine en el Academy

La cinta animada Coco, en la que su protagonista, un niño llamado Miguel, está dispuesto a demostrarle a su familia que es músico a pesar de que en su casa está prohibido escuchar música, se exhibirá en el Academy of Arts and Science Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Sábado 11 am. Boletos $5 a $10. Informes academymuseum.org.

Foto: Disney

Show de marionetas

Más de cien marionetas forman parte de Hallowe’en Spooktacular, un show que se presenta en el Bob Baker Marionette Theater (4949 York Blvd., Los Angeles), apto para toda la familia, y en el que los títeres “espantan”. El musical incluye historias de monstruos que van desde el de la creación de Frankenstein hasta uno de esqueletos que brillan en la oscuridad en un cabaret escondido. Sábado 11:30 am, y 2 pm. Boletos $20. Informes ci.ovationtix.com.