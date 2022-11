Cómo desbloquear tu teléfono celular de cualquier operador importante

Puedes cambiar de proveedor sin comprar un nuevo dispositivo. Esta es la manera.

By Melanie Pinola

Cambiar de proveedor inalámbrico a veces puede ahorrarte mucho dinero. También puede ser útil si viajas al extranjero o si deseas obtener el máximo valor al vender tu teléfono antiguo. Pero antes de hacer el cambio, es posible que debas desbloquear tu teléfono de la red de tu proveedor actual.

Desbloquear tu teléfono no es algo difícil de hacer, y es completamente legal, pero un poco de ayuda puede ser muy útil, porque el proceso varía de un teléfono a otro y de un operador a otro.

Si no compraste un modelo desbloqueado cuando adquiriste tu teléfono, es probable que esté vinculado a tu red actual.

“Cuando compras un teléfono bloqueado, solo funcionará con el servicio de ese operador”, dice Richard Fisco, quien supervisa las pruebas de productos electrónicos en Consumer Reports.

Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones, el operador debe desbloquear tu teléfono de forma gratuita después de que hayas pagado por completo el dispositivo (o pagado un cargo por cancelación anticipada).

En algunos casos, el operador te enviará una actualización de software a tu teléfono, luego todo lo que necesitas hacer es insertar la tarjeta SIM del nuevo operador y listo. O es posible que debas ingresar una tarjeta de desbloqueo antes de poder instalar una nueva tarjeta SIM.

Si tienes un teléfono compatible con eSIM, como los nuevos teléfonos iPhone 14 de Apple y varios dispositivos Android, cambiarse a un nuevo proveedor es más fácil, pero aún necesitarás que tu proveedor actual desbloquee tu teléfono.

El proceso puede demorar hasta dos días hábiles, pero una vez que finaliza, puedes llevar el teléfono a otro proveedor de servicios inalámbricos. Para ser claros, esto no cancela su servicio; simplemente te da la opción de pasarte a un nuevo proveedor con tu teléfono actual.

Si prefieres no realizar esto tú mismo, puedes pagar un servicio para desbloquear el teléfono. Pero ten cuidado: en el pasado, se ha descubierto a personas llevando procesos de desbloqueo fraudulentos. “Investiga”, dice Fisco.

Y realmente no hay razón por la que no puedas manejar esto por tu propia cuenta. Es fácil.

Esto es lo que debe hacer.

Asegúrate de que tu teléfono sea compatible con la nueva red

Si bien la mayoría de los teléfonos pueden funcionar con cualquier operador en los EE. UU., algunos, especialmente los dispositivos más antiguos y menos costosos, aún pueden estar limitados a tipos de red específicos. En el pasado, dos estándares dividían a los operadores: Verizon usaba un estándar llamado CDMA, mientras que AT&T y T-Mobile usaban GSM.

La forma más rápida de confirmar que tu teléfono es compatible con una nueva red es escribir el número IMEI (identidad internacional de equipo móvil), un identificador único para cada teléfono celular fabricado, en una herramienta en línea en el sitio web del operador.

Casi todos los operadores, ya sea uno de los tres proveedores más grandes o los más pequeños, tendrán una sección en su sitio web donde puedes usar su IMEI para confirmar que tu dispositivo es compatible.

Aquí se explica cómo encontrar el IMEI.

En un teléfono Android: ve a Configuración > Acerca del teléfono. El número debe estar en esa pantalla.

En un iPhone: ve a Configuración > General > Acerca de. Desplázate hacia abajo para encontrar el número. Si no ves el IMEI/MEID allí, el número puede estar grabado en la bandeja SIM o marcado en la parte posterior del teléfono.

A continuación, dirígete al sitio web del nuevo operador e introduce el número IMEI en la herramienta. Estas son las páginas apropiadas para realizar esta operación con AT&T, T-Mobile y Verizon.

Además de todo eso, si tienes un teléfono compatible con 5G, también querrás asegurarte de que funcione en la red 5G de tu nuevo proveedor. Si bien tu teléfono puede funcionar perfectamente en la red 4G o LTE de tu nuevo proveedor, es posible que no tenga el hardware incorporado para conectarse con las señales 5G de la red.

Puedes consultar el sitio web de tu fabricante para obtener más información, o simplemente llamar a tu nuevo proveedor. Y mientras tienes un representante al teléfono, también puedes preguntar si te darán un teléfono bloqueado en su red de forma gratuita, o al menos con un gran descuento.

Los proveedores de servicios inalámbricos están envueltos en una guerra interminable por los clientes y, a menudo, ofrecerán grandes incentivos si creen que te harán cambiar de compañía.

Lo que vas a necesitar

Una vez que hayas pagado el teléfono y confirmado que funcionará en la nueva red, prepárate para desbloquear el celular.

Asegúrate de tener a mano el número IMEI porque es probable que lo necesites nuevamente.

Además, debes tener más información preparada antes de comenzar. La lista incluye el número de cuenta, el nombre del titular de la cuenta, el número de Seguro Social y el número de teléfono adjunto al dispositivo que desea desbloquear.

Si estás en el ejército y estás a punto de ser destinado en el extranjero, los transportistas acelerarán el proceso de desbloqueo, pero deberás proporcionar pruebas, así que recopila también tus documentos del nuevo destino.

¿Listo para cambiarte? Elige tu nuevo operador y completa los pasos finales.

Desbloquear un teléfono en AT&T

Ve a la página de desbloqueo de AT&T y selecciona “Desbloquear tu dispositivo”. Deberás aceptar que cumples con los requisitos de elegibilidad y luego enviar el formulario. Entre los requisitos: si cancelaste tu plan de cuotas antes de tiempo, deberás esperar 48 horas después de realizar tu pago final para enviar la solicitud de desbloqueo.

Después de eso, recibirás un correo electrónico de confirmación con el número de solicitud de desbloqueo. Haz clic en el enlace del correo electrónico dentro de las primeras 24 horas para confirmar la solicitud de desbloqueo. Si esperas demasiado, la solicitud se cancelará.

AT&T responderá dentro de dos días hábiles para confirmar que tu celular está desbloqueado.

Aquí está la política de desbloqueo de SIM de AT&T.

Desbloquear un teléfono en T-Mobile

Este proveedor restringe la cantidad de dispositivos que puedes desbloquear en un período de 12 meses, lo que puede crear problemas para quienes tienen un plan familiar. Si solicitas que se desbloqueen más de dos teléfonos T-Mobile en un año determinado, la compañía rechazará tu solicitud.

Para desbloquear un dispositivo T-Mobile, ve a la página de desbloqueo de T-Mobile y sigue los pasos indicados por el fabricante de tu celular.

Si han pasado 40 días desde que compraste tu teléfono a través del proveedor y tu cuenta de pospago está al día, T-Mobile desbloqueará tu teléfono.

La compañía puede enviarte un código de desbloqueo o pedirte que desbloquees tu teléfono a través de una aplicación de T-Mobile. También puedes desbloquear tu teléfono llamando al 611 desde tu propio celular T-Mobile o al 800-937-8997.

Aquí está la política de desbloqueo de SIM de T-Mobile.

Desbloquear un teléfono en Verizon

Este operador bloquea automáticamente cualquier teléfono comprado a través de Verizon durante 60 días. Después de ese período de 60 días, tu celular se desbloquea, sin necesidad de pasos adicionales.

Para confirmar que tu teléfono está desbloqueado, puedes marcar *611 desde el dispositivo o llamar al servicio de atención al cliente de Verizon al 800-922-0204.

Aquí está la política de desbloqueo de SIM de Verizon.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.