Julie Bowen confiesa que se enamoró de una mujer antes de casarse con el padre de sus hijos

En algún momento antes de estar en una relación con su antiguo esposo y ser una madre de tres niños, la actriz Julie Bowen vivió un romance que pudo cambiar la manera en la que se identificaba sexualmente, pues se sintió atraída hacia una mujer en un momento de su vida.

“Soy heterosexual. Siempre he sido heterosexual. Estuve enamorada de una mujer durante un tiempo, pero ella no sentía lo mismo. Le gustaban las mujeres, pero yo no le gustaba en ese sentido. Fue algo que no llegó a despegar realmente, así que nunca tuve que desafiar mi concepto de mi propia sexualidad”, ha confesado por primera vez en el último episodio de su podcast ‘Quitters’.

Aunque en este momento haya decidido hablar sobre esta vivencia del pasado, la actriz no desea que esto se convierta en un hito que tenga cambiar su carrera. Personalmente, Bowen no piensa que alguien deba explicar su vida privada o que se le deba poner una etiqueta por hablar al respecto públicamente.

“Espero que llegue un momento en el que la gente ya no tenga que salir del armario. Lo que uno hace con su cuerpo no debería ser lo primero que sepamos de los demás, ni lo que nos preocupe: eso es cosa tuya”, ha argumentado.

Lo único que se sabe actualmente sobre su vida amorosa es que Julie Bowen está “muy soltera” desde que se separó en 2018 de Scott Phillips, con quien comparte un hijo de 15 años y unos gemelos de 13. Lo único que le haría plantearse la posibilidad de volver al mercado de las citas sería una invitación de Harry Styles, pero el corazón del cantante está ocupado por Olivia Wilde, así que ella sigue muy tranquila sin pareja.

