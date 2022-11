La Proposición 30 ayudará a enfrentar el problema de los incendios forestales

El estado de California cuenta con el aire más contaminado del país, según el Informe sobre el estado del aire de 2022 de la American Lung Association.

Las dos causas principales son el humo de los incendios forestales y las emisiones de los vehículos. La Clean Cars and Clean Air Act (CCCA Act) o Proposición 30 pretende transformar el aire al prevenir los catastróficos incendios forestales que generan humo tóxico y reducir las emisiones de los tubos de escape, que producen smog.

Terrence McHale, director de políticas públicas del sindicato Cal Fire Local 2881, el cual representa a los bomberos y personal del departamento de bomberos de California (Cal Fire), dijo que es preocupante ver los incendios ir en aumento desmesurado.

Indicó que en los pasados cinco años se han visto algunos de los incendios forestales masivos, corrosivos y más dañinos para la salud como en Malibu y el más reciente en Paradise.

“El primer año le llamaron un incendio histórico, pero cada año ha sido peor que el anterior. Así que no sé si todavía podemos llamarlos incendios históricos si sucede todos los años”, dijo McHale.

Indicó que estos incendios son notablemente destructivos. Destruyen la cuenca hidrográfica, lo que dificulta que las personas de las zonas urbanas obtengan agua fresca y limpia. Destruyen el aire que respiramos, afectando incluso a las personas que se resguardan en sus hogares, ya que el aire tóxico viaja a cientos de miles de millas.

“El humo tóxico de los incendios de Malibu llegó hasta St. Louis [Missouri]”, aseveró el portavoz.

Ayudará a los bomberos

McHale dijo que un problema aledaño al humo tóxico que dejan los incendios en California es la cantidad de bomberos. Indicó que desde años sigue la misma cantidad de bomberos, o menos en algunas áreas, lo cual les aumenta sus rondas laborales.

“El fenómeno que hemos tenido es que los bomberos van a trabajar y no regresan a casa durante meses”, dijo McHale. “Tienen un día libre para limpiar todo y luego deben regresar”.

Actualmente Cal Fire tiene alrededor de 7,500 bomberos. Sin embargo, tan solo en el 2021 se hicieron más de 20,000 llamadas de salud mental por los bomberos que no pueden volver a casas y se enfrentan a incendios similares a las condiciones de la era preindustrial.

“Trabajan turnos de 12, 16, 18 horas. Están agotados físicamente, están agotados mentalmente”, dijo el portavoz.

Adicionalmente, su salud está deteriorando cada vez que hay un incendio y deben permanecer ahí durante semanas.

“Una de las grandes preocupaciones que tenemos es ¿qué va a pasar con estos bomberos en 15 o 20 años cuando sus pulmones haya sido tan terriblemente dañados? ¿Qué tipo de cánceres y enfermedades van a tener? Cuestionó el portavoz. “Si la gente tiene miedo de los incendios a cientos de kilómetros de distancia, imaginen luchar contra ellos día tras día, hora tras hora”.

Las partículas que se encuentran después de que los incendios han sido apagados pueden estar en el aire durante semanas. Así que para quienes piensan que los incendios son solamente problemas en las áreas rurales, no es así, es un problema en todo el estado.

La Proposición 30 los ayudará a que California incorpore más bomberos y una mayor infraestructura para que los bomberos tengan jornadas más cortas.

McHale dijo que los incendios forestales solo van a empeorar y por esta razón es importante abordar el problema pronto.

La propuesta de ley genera aproximadamente $100 mil millones durante 20 años para estos programas críticos. Los fondos llegarán mediante un aumento del 1,75% a los más ricos solamente, aquellos con ingresos personales de más de $2 millones por año.

La Proposición 30 cuenta con el apoyo del Partido Demócrata de CA, los Bomberos de Cal Fire y American Lung Association.

Durante una discusión en el Senado estatal a principios de este año se mencionó que los incendios para fines de este siglo serán un 70% peores de lo que son actualmente.

“Así que tenemos que hacer algo inteligente, y tenemos que hacerlo ahora”, dijo McHale. “Si no tomamos estas decisiones ahora [las futuras generaciones] no van a tener agua, no va a poder respirar el aire. No podrán beber el agua y no habrá ningún terreno para que se construya”.

Que dice la oposición

Los opositores a la Proposición 30 son principalmente los multimillonarios afectados. Aseguran que la propuesta está completamente financiada por la compañía Lyft.

En su página de No a la Proposición 30 indicaron que debido a que en California dictaminó que para el 2030 el 90% de los vehículos compartidos deben ser vehículos eléctricos (EV) Lyft trata de que los contribuyentes paguen la factura.

Esto para evitar gastar su propio dinero corporativo para apoyar a sus conductores y cumplir con la nueva ley.