Chyno Miranda: Mira cómo lucía antes que un juzgado tomara su tutela para evaluar su salud (VIDEO)

Como te fuimos contando todos estos días, Jesús Miranda, conocido por todos como Chyno, fue removido de la clínica de rehabilitación Tía Panchita, en Caracas, Venezuela, luego que su novia, Astrid Falcón, querellara para que las autoridades de un tribunal civil tomara acciones.

Ahora, bajo la tutela del estado, de forma momentánea, el cantante está internado en la clínica privada el Cedral donde se le siguen haciendo estudios para hacer una evaluación completa de su estado de salud.

Chyno, llegó hace casi un año al centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’ acompañado por su madre Alcira, su prima Yarubay, y su novia Astrid. En ese momento utilizaba pampers porque no controlaba sus esfínteres, con dificultad para caminar, en le habla, niveles altos de ansiedad y de concentración.

Chyno no estaba privado de su libertad, se le permitía salir a hacer deportes. Foto: Top News Agency

‘Chisme No Like’ conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, fueron los primeros en mostrar imágenes en donde se veía que el centro, donde se encontraba Chyno ingresado, era como una casona antigua, sin lujos, muy básica y con zonas bastantes deterioradas.

Por otro lado, tanto en la querella que presentó Astrid, como en algunos medios, se dijo que Chyno no estaba recibiendo la atención adecuada, que no le daban el alimento que necesitaba, que incluso los tratamientos que recibía no eran los correctos para su recuperación.

Mientras una jueza investiga si esto es o no es cierto con los dos allanamientos que realizaron en el lugar en estos días, para saber cuál es la verdad, y que la justicia tome o no las medidas pertinentes, lo que sí te podemos confirmar es que en este casi año los avances en la salud de Chyno han sido impresionantemente positivos.

En dos videos que te compartiremos al final de este artículo, podrás ver no solo la prueba de que sí podía salir de la clínica, y no estaba en calidad de ‘preso’, sino que ya habla de manera fluida y hasta realizaba deportes y ejercicios con mucha habilidad.

Chyno en una de sus salidas de la clínica recibiendo en casa de su madre a uno de sus mejores amigos. Foto: Top News Agency

En el primer video verás a Chyno en casa de su madre armando un álbum del Mundial Qatar 2022 para su hijo Lucca. Lo escucharás contándoselo, es que el cantante quiere juntar recuerdos para cuando lo vuelva a ver, el niño que tuvo son su ex esposa Natasha Araos, sepa que su papá siempre estuvo pendiente de él.

En el segundo video, lo verás practicando beisbol y hasta bateando con algunos familiares y un instructor. Con un cambio radical tanto física, como en su forma de reaccionar. ¿Si los videos son actuales? Sí, de hecho el Mundial es ahora y el segundo confirmamos con pruebas que fue a mediados de octubre de este año.

MIRA AQUÍ AL CHYNO EN VIDEO:

