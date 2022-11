Medida ULA: un impuesto al vender propiedades millonarias para financiar viviendas a precios bajos

Este martes 8 de noviembre, los electores tendrán en sus manos la decisión de votar sobre la medida ULA para aplicar un impuesto adicional a las propiedades que se vendan por más de $5 millones para destinarlos a la construcción de vivienda accesible y prevenir el desamparo en la ciudad de Los Ángeles.

El aumento propuesto para los impuestos de las propiedades que se vendan o transfieran por más de $5 millones será de 4%, y para aquellas mayores a los $10 millones, de 5.5%.

La medida ULA produciría alrededor de $923 millones al año para establecer el House LA Fund dentro de la Tesorería de la Ciudad, lo que permitiría construir vivienda accesible y prevenir el desamparo en forma de proveer alivio para la renta, dar apoyo en ingresos y consejo legal a los inquilinos.

Mónica Mejía, presidenta de la East LA Community Corporation, dijo que la medida ULA es crítica para nuestro futuro, ante la falta de vivienda que continúa aumentando entre las personas mayores y los latinos aquí en Los Ángeles, y el rápido aumento de los desalojos que amenazan con poner a nuestra gente en las calles.

“Debemos aprobarla ahora para proporcionar más de $900 millones por año en recursos críticos para programas tales como asistencia directa a personas mayores de bajos ingresos, servicios legales para mantener a los inquilinos en sus hogares y preservar y construir unidades de vivienda asequible en toda la ciudad”, dijo Mejía.

La medida también creará un comité ciudadano de revisión con la tarea de desarrollar guías para el financiamiento, atender las necesidades del proyecto y auditar gastos.

Hay aproximadamente 41,000 personas sin hogar en Los Ángeles. Se estima que el 63% de los hogares están ocupados por inquilinos. La financiación local dedicada a viviendas asequibles y programas para inquilinos es limitada.

La Ciudad recauda un impuesto de transferencia de documentos sobre la venta o transferencia de propiedad que financia los servicios de la Ciudad, lo que hace esta iniciativa de ley es establecer un impuesto adicional a la transferencia de documentos sobre la propiedad valorada en más de $5 millones para financiar programas de viviendas accequibles e inquilinos.

Pero qué posibilidades hay de que esta medida sea aprobada por los votantes.

“Estamos tratando de asegurar de que todos los angelinos sepan que la ULA es vital para el futuro, y estamos seguros de que al final del día, los votantes van a estar de acuerdo”, dijo María Patiño Gutiérrez, directora de políticas e investigación en desarrollo equitativo para la organización Strategic Actions for a Just Economy (SAJE), la cual ha sido gran organizadora y defensora de la Coalición Yes on ULA (Sí por ULA).

Y agregó: “Sabemos que la falta de vivienda y la asequibilidad de la vivienda se encuentran constantemente en las encuestas como algunos de los principales temas para los votantes de Los Ángeles. Esta es la razón por la cual los expertos en vivienda de nuestra coalición se unieron para escribir la Medida ULA”

Recordó que 98,171 votantes de Los Ángeles firmaron peticiones para poner esta solución innovadora y con visión de futuro a la crisis de accesibilidad y falta de la vivienda en la boleta electoral.

Pero si esta medida es aprobada por los votantes, cómo podemos asegurarnos que los impuestos recaudados van a usarse para realmente construir vivienda accesible.

“Los fondos generados por ULA se colocarán en un fondo designado que solo se puede usar para viviendas asequibles (para personas de bajos ingresos) y protecciones para inquilinos- que son los temas exactos escritos en el texto de la Medida ULA”, dijo Patiño Gutiérrez.

Y además enfatizó que a los funcionarios electos no se les permitirá mover los fondos o usarlos para cualquier otra cosa.

“La Medida ULA también fue escrita por expertos para incluir la supervisión y transparencia ciudadana más sólidas en la historia de la ciudad de Los Ángeles”.

Y añadió que el fondo será supervisado por un Comité de Ciudadanos con conocimientos específicos y experiencia vivida sobre vivienda y personas sin hogar y apoyado por personal remunerado dirigido por un Inspector General”.

A favor de la medida ULA está el Partido Demócrata de Los Ángeles, sindicatos como el UNITE HERE Local 11, el SEIU United Healthcare Workers West, entre otros; organizaciones como ACLU SoCal, Community Coalition, End Homelessness Now Los Angeles, Eviction Defense Network y cientos de organizaciones.