Ordenan buscar los obsequios costosos que Donald Trump recibió de líderes extranjeros durante su mandato

Los investigadores del Congreso están buscando docenas de valiosos recuerdos que gobiernos extranjeros le regalaron al expresidente Donald Trump y a sus familiares, según tres personas familiarizadas con el asunto informaron a The Washington Post.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes (House Oversight Committee) ha pedido la ayuda de los Archivos Nacionales para ubicar los artículos, porque la entidad está entre las agencias federales encargadas de guardar los obsequios presidenciales, dijeron dos de las personas.

La ecléctica lista de regalos a la Presidencia al parecer extraviados abarca desde palos de golf que le regaló a Donald Trump el primer ministro japonés, Shinzo Abe, hasta un balón de fútbol de la Copa del Mundo de 2018 que le regaló el presidente ruso, Vladimir Putin, y un collar chapado en oro de Horus, el antiguo dios egipcio con cabeza de halcón, que le regaló el presidente de Egipto.

Además están buscando una gran pintura de Trump que fue un regalo del presidente de El Salvador y un collar de $6,400 dólares del rey Abdulaziz al Saud, un honor ceremonial concedido por Arabia Saudita, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para hablar sobre una investigación en curso.

Las docenas de obsequios tienen un valor total estimado de $50,000 dólares o más, según personas familiarizadas con la solicitud.

El comité ha pedido a los Archivos Nacionales que verifiquen si los obsequios se encuentran entre los artículos transferidos allí desde la Casa Blanca al final de la presidencia de Trump como lo exige la ley, según personas familiarizadas con la solicitud. El comité también está buscando registros del equipo de Trump sobre estos regalos, dijo un asesor de Trump.

La búsqueda se produce cuando Trump enfrenta una investigación del FBI sobre si él y sus ayudantes manejaron mal los documentos clasificados después de que los agentes recuperaron una gran cantidad de registros de su casa en Mar-a-Lago, incluida información de inteligencia altamente confidencial sobre China e Irán.

Este verano, el comité de Supervisión lanzó su propia investigación a instancias de su presidenta, la representante Carolyn B. Maloney, sobre si Trump siguió correctamente la Ley de Obsequios y Condecoraciones Extranjeras, una ley de 1966 que prohíbe que los presidentes y otros funcionarios del gobierno se queden personalmente con regalos de extranjeros por valor de más de $415 dólares, a menos que paguen por ellos.

The New York Times informó por primera vez que el Departamento de Estado no podía dar cuenta completa de los obsequios que Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca recibieron durante su último año en el cargo, porque la Casa Blanca no proporcionó a la agencia con una lista de lo que los funcionarios recibieron de gobiernos extranjeros antes de irse de las oficinas. La oficina estaba en “desorden total”, según el testimonio tomado por el comité.

Los documentos gubernamentales de las administraciones de Barack Obama y George W. Bush no muestran obsequios no contabilizados a funcionarios de la Casa Blanca, miembros del gabinete o miembros de las primeras familias.